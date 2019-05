Twitter, nei retweet ora si possono includere GIF, foto e video

Una delle funzioni più richieste arriva finalmente su Twitter. Da qualche giorno gli utenti possono aggiungere una GIF, un video o fino a quattro fotografie nei retweet, permettendo così agli utenti di condividere i tweet degli altri insieme ad un commento multimediale.

Tale novità sarà disponibile dalle applicazioni per iOS, Android e dalla versione mobile del social network ma potrebbe richiedere ancora qualche giorno di tempo perché sia fruibile da tutti gli scritti. Alcuni degli account più conosciuti come @GameOfThrones e @NASA stanno già mettendo alla prova questa nuova opzione, che viene visualizzata in maniera diverso rispetto al solito.

Soprattutto per quanto riguarda le GIF (le immagini animate solitamente caratterizzata da una ripetizione ciclica della scena, ndr) il layout originale del retweet causava qualche confusione visiva, perciò Twitter ha revisionato l’interfaccia includendo un tweet condensato all’interno del retweet «In questo modo» spiega la società «Speriamo che sia più facile comprendere chi sta twittando e chi sta invece retwittando il messaggio».

«La cosa più eccitante di questo progetto è stato il fatto che stavamo lavorando ad una funzione richiesta da molte persone» ha commentato l’azienda, allegando una serie di post in cui effettivamente gli utenti chiedevano l’implementazione proprio di questa funzionalità. Oltre ad essere quindi uno dei tanti aggiornamenti che le società introducono normalmente ai propri servizi, quello appena portato a termine è sicuramente un modo per dimostrare che Twitter ascolta i propri utenti.