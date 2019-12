Face ID è più sicuro del riconoscimento del volto impiegato in aeroporti e per pagamenti

Gli utenti di iPhone possono dormire sonni tranquilli perché Face ID è più sicuro tra i sistemi di riconoscimento del volto oggi impiegati anche su larga scala, incluse le installazioni e i sistemi impiegati negli aeroporti e per i pagamenti digitali.

La prova sul campo arriva grazie a una serie di prove realizzate da Kneron, società specializzata in Intelligenza Artificiale. Impiegando una sofisticata maschera 3D ma anche una semplice fotografia i ricercatori di Kneron sono riusciti a ingannare sistemi sulla carta più complessi e senza dubbio più costosi rispetto al terminali Apple dotati di Face ID.

È bastata una fotografia per ingannare i sistemi di riconoscimento del volto impiegati nell’aeroporto di Schiphol, il terminal internazionale più importate di Amsterdam, uno dei più grandi al mondo. La stessa tecnica ha tratto in inganno anche i sistemi impiegati nelle stazioni ferroviarie in Cina.

In diverse prove effettuate in Asia i ricercatori hanno invece impiegato una sofisticata e costosa maschera 3D per ingannare i sistemi di pagamento basati sul riconoscimento del volto, tra cui quelli di AliPay e WeChat, i più diffusi in quest’area del globo.

All it takes to fool facial recognition at airports and border crossings is a printed mask, researchers found https://t.co/42ymWrzYZI #fintech #biometrics pic.twitter.com/n294lfUUmw — Chris Gledhill (@cgledhill) December 13, 2019

Face ID è più sicuro di sistemi molto più complessi e costosi impiegati in applicazioni critiche e delicate, un risultato sorprendente tenendo presente che i ricercatori non sono riusciti nemmeno a trarre in inganno la prima generazione di Face ID di iPhone X, come riporta Fortune. Per ulteriori dettagli sul funzionamento di Face ID rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.

