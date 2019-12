La migliore esperienza mobile in Italia è con Tim e Vodafone, brilla anche Iliad

TIM e Vodafone offrono ai propri clienti la migliore esperienza mobile in tutta Italia, almeno stando a un report di Tutela Technologies, multinazionale specializzata nella raccolta dati tramite crowdsourcing provenienti da un panel di oltre 300 milioni di utenti nel mondo che utilizzano smartphone.

I risultati dei test di entrambi gli operatori soddisfano i più alti requisiti dell’Excellent Consistent Quality. Questo parametro rappresenta la frequenza con cui gli utenti connessi alla rete mobile ottengono una connessione sufficientemente buona per trasmettere in streaming un video a 1080p, effettuare videochiamate di gruppo in HD e partecipare a giochi online in tempo reale.

Il report (qui la verisone completa) si basa su dati raccolti su un campione di oltre 1,4 milioni di abbonati di telefonia mobile in tutta Italia, sui quali sono stati effettuati oltre 20 milioni di test di velocità e 311 milioni di test di latenza, raccolti tra il 1°maggio e il 31 ottobre 2019. Qui di seguito riportiamo alcuni dei dati più interessati del report:

Vodafone si è classificata al primo posto per velocità media di download e latenza, mentre TIM si è posizionata seconda in entrambi i casi. Al contempo, TIM risulta al primo posto per velocità media di upload.

Wind si posiziona dietro a TIM e Vodafone in quasi tutte le categorie garantendosi il secondo posto per la velocità di upload. In attesa del definitivo completamento della fusione di Wind Tre e delle relative reti, si prevedono miglioramenti nell’esperienza utente sia per i clienti Wind che per i clienti 3.

Nonostante il suo ingresso relativamente recente nel mercato italiano, Iliad sta offrendo una esperienza mobile competitiva rispetto gli operatori storici. Si prevede inoltre un incremento costante delle prestazioni della rete mobile Iliad grazie agli investimenti nelle frequenze 5G e all’impegno nel consolidamento delle proprie infrastrutture di rete.

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

A settembre gli utenti iliad italia hanno superato quota 4 milioni: l’operatore continua a investire per espandere la sua rete cellulare proprietaria. In questo articolo i dettagli dell’offerta da 50GB al mese a 7,99 euro invece qui le offerte di Kena e Ho, operatori virtuali low cost rispettivamente di TIM e Vodafone, introdotte per contrastare il crescente successo di iliad in Italia.