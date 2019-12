Apple lancia l’abbonamento Apple Arcade annuale che fa risparmiare

Apple Arcade è arrivato il 19 settembre in decine di nazioni, Italia inclusa e finora era proposto solo al costo mensile di 4,99 euro: ora la multinazionale di Cupertino introduce anche l’ abbonamento Apple Arcade annuale. Si paga in un’unica soluzione di 49,99 euro, così chi sottoscrive l’ abbonamento Apple Arcade annuale paga ogni mese solo 4,17 euro circa, invece del prezzo di listino di 4,99 euro al mese.

In altri termini sottoscrivendo l’ abbonamento Apple Arcade annuale si pagano solo 10 mesi mentre gli altri due mesi si ottengono gratis, quindi con un risparmio di 9,98 euro. Stesso discorso per prezzo mensile e annuale nelle altre nazioni: in USA si paga ogni mese 4,99 dollari, mentre l’abbonamento annuale costa 49,99 dollari, come avviene in Regno Unito a 4,99 sterline al mese e 49,99 sterline all’anno. I prezzi in vigore in Italia valgono anche per gli altri stati dell’eurozona.

Ricordiamo che grazie a questo servizio in abbonamento di Cupertino l’utente ottiene accesso illimitato a 100 videogiochi per iPhone, iPad, Mac e anche Apple TV. Si tratta di titoli premium che, se non fossero esclusiva di Apple Arcade, sarebbero proposti in vendita su App Store, con contenuti completi, privi di pubblicità e anche di acquisti in-app. Gli abbonanti ad Apple Arcade possono giocare sempre e ovunque a tutti i titoli inclusi nel pacchetto, anche quando il collegamento a Internet non è disponibile.

Sulle pagine di macitynet abbiamo parlato di Apple Arcade in numerosi articoli: in occasione del lancio da parte di Apple, un approfondimento su tutto quello che c’è da sapere e anche la nostra recensione realizzata nei primi giorni di disponibilità. Ricordiamo che l’elenco dei videogiochi disponibili all’interno del servizio in abbonamento Apple Arcade è costantemente ampliato e aggiornato con nuovi titoli. Da diversi mesi circolano anticipazioni sul piano di Apple di introdurre un abbonamento unico a prezzo scontato per un bundle che includa alcuni dei suoi principali servizi in abbonamento.