Facebook Portal Go, l’altoparlante Smart diventa portatile

Gli altoparlanti intelligenti di Facebook si sono rivelati incredibilmente popolari nell’ultimo anno, in gran parte a causa della pandemia di coronavirus e della conseguentemente nuova dipendenza alle videochiamate. Non c’è da stupirsi quindi se l’azienda sta raddoppiando i propri sforzi annunciando due nuovi dispositivi della linea Portal: oltre all’aggiornamento del modello Plus a 369 euro si sta lanciando un nuovissimo Portal Go da 229 euro che è anche il primo speaker Smart portatile dotato di display dell’azienda.

Avete capito bene: significa che il Go può essere effettivamente sganciato dalla base di ricarica e portato in giro, magari afferrandolo tramite la maniglia integrata sul retro. Anche perché è il più compatto della serie: lo schermo è da 10 pollici con risoluzione HD a 1.280 x 800 pixel (quello del Plus è da 14″) alloggiato all’interno di un morbido rivestimento in tessuto. L’idea che ha Facebook di questa versione è quella di tenerlo magari in cucina e poi spostarlo in ufficio o in un’altra stanza della casa per permettere a tutta la famiglia di beneficiare delle sue funzioni senza limiti di spazio.

Funziona in tutti gli ambienti in cui il collegamento WiFi sia sufficientemente stabile quindi utilizzando dei router o degli extender si può portare anche in giardino e riprodurre così la musica in streaming da servizi come Spotify, ma si può utilizzare anche come semplice altoparlante Bluetooth. La batteria promette fino a 5 ore di uso in chiamata oppure 14 se usato per ascoltare la musica con lo schermo spento.

Per quanto riguarda invece il Facebook Portal+ si tratta del primo aggiornamento da quando ha fatto il suo debutto nel 2018. Il design è stato migliorato e nonostante il display sia da 14 pollici ed offra una risoluzione Full HD pari a 2.140 x 1.440 pixel, le dimensioni sono state ridotte: inoltre può essere anche inclinato per adattarlo alle diverse altezze.

Entrambi i dispositivi montano una fotocamera grandangolare da 12 MP e come gli altri della serie utilizzano la tecnologia Smart Camera di Facebook che impiega i sistemi di intelligenza artificiale per seguire l’utente quando si sposta all’interno del campo visivo ed effettua autonomamente uno zoom per mantenerlo al centro dell’inquadratura per tutto il tempo della videochiamate. C’è anche in sistema intelligente che permette di parlare senza dover urlare anche se ci si trova piuttosto lontani dal dispositivo.

Per quanto riguarda la privacy, questi nuovi modelli sono inoltre dotati di copriobiettivo per la fotocamera e dei pulsanti localizzati nella parte superiore che permettono di disconnettere fotocamera e microfono. Inoltre le funzioni di AI vengono eseguite in locale e non vengono inviate ai server di Facebook; inoltre per le chiamate tramite Whatsapp sono crittografate con protezione end-to-end per impostazione predefinita, mentre per Messenger l’utente dovrà specificare per quali contatti e gruppi attivarla.

Facebook ha anche annunciato alcune novità dal punto di vista software: tra queste c’è la modalità Famiglia che essenzialmente consente di condividere il dispositivo Portal con gli altri familiari, impostando ad esempio l’accesso ad una selezione di app e contatti condivisi e mantenere privato tutto il resto. E’ stata ridisegnata anche la schermata iniziale mentre a dicembre dovrebbe arrivare il supporto a Microsoft Teams per permettere alle persone di usare questi dispositivi anche in ambito aziendale: a tal proposito sta lanciando Portal for Business che permetterà alle piccole imprese di distribuire e gestire i dispositivi configurando gli account dei singoli dipendenti tramite la mail aziendale.

Infine, il Portal Mini da 8 pollici sarà interrotto, mentre il Portal TV e quello da 10 pollici del 2019, che funzionano tramite cavo di alimentazione, saranno ancora disponibili. I preordini per Portal Go e Portal+ iniziano oggi e le prime spedizioni partiranno il 19 ottobre.