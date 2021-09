iOS 15, l’adozione è inferiore a iOS 14 nei primi giorni

Con il nuovo sistema operativo Apple arrivano le prime stime di adozione: lunedì 20 settembre Apple ha rilasciato le versioni finali per tutti di iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e tvOS 15. Naturalmente l’osservato speciale rimane iOS 15: secondo la società di analisi Mixpanel l’adozione da parte degli utenti è risultata inferiore rispetto allo stesso periodo preso in esame anche lo scorso anno per il rilascio di iOS 14.

I dati aggiornati a mercoledì 22 settembre indicano una adozione iOS 15 pari all’8,5%, che si confronta invece con una percentuale del 14,5% registrata lo scorso anno per iOS 14, sempre a due giorni di distanza dall’inizio della distribuzione.

A differenza di Apple che misura l’adozione in base agli accessi dei dispositivi su App Store, Mixpanel si basa su dati raccolti dai dispositivi che accedono a siti web e anche app che impiegano i suoi strumenti per sviluppatori, quindi si tratta di dati e percentuali non ufficiali.

Va comunque rilevato che ormai da diversi anni a questa parte le statistiche Mixpanel offrono dati realistici e attendibili sulle percentuali di adozione dei principali sistemi operativi. Nel caso di iOS le percentuali di Mixpanel non si discostano mai di molto dai dati ufficiali che Apple pubblica periodicamente ma a diversi mesi di distanza da una volta all’altra.

Viceversa Mixpanel offre percentuali e dati con frequenza giornaliera e con aggiornamenti frequenti a diversi orari: nel momento in cui scriviamo l’adozione iOS 15 è salita all’11,39%, a fronte di un visibile calo di iOS 14 che dal 93,18% nel giorno di rilascio di iOS 15, ora invece segna 82,71%.

La differenza rispetto al 2020 potrebbe essere data dal fatto che ora Apple garantisce aggiornamenti di sicurezza importanti anche per gli utenti che decidono di continuare a usare il precedente iOS 14. Naturalmente sarà interessante monitorare la situazione nei primi giorni di disponibilità dei nuovi iPhone 13 che arriveranno nei negozi e nelle mani dei primi utenti a partire da venerdì 24 settembre.

Tutte le novità dell’ultimo sistema operativo Apple iOS 15 sono in questo approfondimento di macitynet, invece per le cinque novità da provare subito si parte da qui.