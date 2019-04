Facebook Messenger in arrivo come app per Mac e Windows

Non saremo più costretti ad aprire il browser per inviare e ricevere messaggi perché è in arrivo l’app di Facebook Messenger per Mac e Windows.

La novità non è ancora stata annunciata dal colosso dei social, ma l’anticipazione arriva grazie a un post pubblicato per errore e che è già stato prontamente rimosso. Ma come sempre accade in questi frangenti, qualcuno è riuscito a vedere per tempo e catturare una schermata del messaggio.

Per il momento non emergono ulteriori indizi, tranne che da quanto è possibile osservare dalla prima schermata trapelata in rete, la futura app FaceBook Messenger per Mac e Windows sembra somiglierà molto all’interfaccia di Skype che siamo abituati a utilizzare da tempo.

Con la screenshot del post pubblicato anzitempo da Facebook arriva anche la descrizione sintetica dell’app in arrivo, testo che riportiamo tradotto dal sito francese iGeneration che ha scoperto l’app di Facebook Messenger per Mac e Windows in anteprima:

«Stiamo anche lanciando un’app desktop per Messenger disponibile per Windows e MacOS. Le persone vogliono inviare messaggi senza problemi da qualsiasi dispositivo e, a volte, vogliono solo un po’ più di spazio per condividere e connettersi con le persone a cui tengono di più. Puoi scaricare Messenger Desktop e goderti le stesse funzionalità dell’app sul tuo telefono, ad esempio videochiamate di gruppo, collaborare a progetti o multitasking mentre chatti in Messenger. Lo stiamo testando ora e lo implementeremo a livello globale entro la fine dell’anno».

Come evidenzia il testo ufficiale l’app Facebook Messenger per Mac e Windows è in arrivo più avanti nel corso di quest’anno, senza indicazioni più precise. L’annuncio ufficiale da parte del colosso dei social è atteso nel giro di poche ore, quando inizierà la conferenza annuale F8 in cui vengono presentate tutte le novità più importanti in arrivo da Facebook.

Negli scorsi mesi Mark Zuckerberg ha anticipato che unificherà le piattaforme di Facebook, Instagram e WhatsApp per offrire messaggistica integrata e unificata su tutti i servizi, con crittografia totale end-to-end. Stando alle anticipazioni Facebook starebbe anche sviluppando un assistente vocale concorrente di Siri, Assistente Google e Alexa.