Fafrees FF20 Polar, la bici elettrica con doppia batteria in sconto di 100 euro

Con l’arrivo della bella stagione si mettono in moto gli sconto sulle bici elettriche, divenute ormai uno dei mezzi di locomozione più apprezzati dell’utenza. Oggi segnaliamo il modello Fafrees FF20 Polar, che ha la particolarità di avere una doppia batteria. Oltre a 100 euro di sconto sul prezzo di listino è compreso il casco in. omaggio. Clicca qui per acquistarla.

Si tratta do ima bici particolarmente potente, grazie al motore da 500 W con una coppia massima di 65 nm. Questo alimenta fino a un picco di 860 W per offrire maggiore capacità nelle salite, con una velocità massima di 40 km/h. Tra le varie modalità di guida è possibile attivare anche quella pura elettrica, anche se ricordiamo che ciò è possibile solo in contesti privati e non nelle strade pubbliche.

Dicevamo della batteria. FF20 Polar è dotato di due batterie, che possono essere utilizzate separatamente o insieme. In questo modo si può scegliere se aumentare l’autonomia, magari procedendo a velocità più ridotte, o utilizzarle entrambe per scingere al massimo la velocità. Se si sceglie la modalità di utilizzo batteria separate, si arriveranno a raggiungere i 160 km in modalità pedalata assistita.

La bici monta sul manubrio un display LCD a colori che offre svariate funzionalità, potendo ad esempio impostare uno dei 5 livelli di velocità. Il display mostra anche dati come velocità, batteria, chilometraggio e marcia. Permette anche di impostare la funzione di cruise control per viaggiare a velocità costante.

Gli pneumatici sono di tipo fat 20*4.0, così da poter viaggiare su qualsiasi tipo di tracciato, mentre nel complesso la bici è in grado di trasportare fino a 150 kg di pese ed è adatta per rider con altezza compresa tra tra i 160 e e 200 cm.

Solitamente ha un costo di 1699 euro, ma al momento la si può acquistare direttamente a questo indirizzo con 100 euro di sconto. Nel carrello c’è anche un’altra gratuita sorpresa: il caschetto del valore di 80 euro è in omaggio.