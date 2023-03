Apple Store online, negli USA attivo lo shop con uno specialista in video

“Shop with a Specialist over Video” è una nuova esperienza di shopping in diretta sul sito Apple disponibile negli Stati Uniti che permette a chi desidera acquistare un iPhone di interagire con una persona del team Apple in una video sessione unidirezionale.

Con questo nuovo servizio, spiega Apple, i clienti possono esplorare gli ultimi modelli, scoprire le nuove funzioni e saperne di più sulla permuta con Apple Trade In, le offerte degli operatori, il passaggio ad iOS e le varie opzioni di finanziamento.

Andando a questo indirizzo gli utenti statunitensi possono entrare in contatto con una persona del team Apple Specialist, che saprà fornire assistenza e suggerimenti per scegliere il modello di iPhone più adatto. Durante la sessione è possibile confrontare funzioni, colori e dimensioni dei vari modelli, ecc.

Shop with a Specialist over Video è disponibile negli Stati Uniti tutti i giorni, dalle 7 alle 19. Durante la sessione, una persona del team Apple apparirà a video condividendo il proprio schermo, ma non vedrà l’interlocutore. Quando non ci sono sessioni disponibili o si accede alla pagina oltre l’orario del servizio, è possibile contattare il team di Specialist telefonicamente o via chat 24 ore su 24.