Fake news sulla mobilità elettrica, un white book di Jaguar Land Rover

Stiamo vivendo un momento storico in cui c’è molta confusione sulla transizione ecologica, sul passaggio dai motori termici a quelli elettrici, sull’impatto per le case automobilistiche, per i clienti e, più in generale, per l’ambiente, tanto da diventare uno dei temi più dibattuti da stampa e governo o ovviamente anche nell’opinione pubblica.

Jaguar Land Rover ha preparato una guida in 20 capitoli per combattere le fake news sulle auto elettriche: il libro digitale “Sfatiamo le Fake News sull’auto elettrica – Atto secondo” che, come spiega il titolo, è già alla versione numero due. Già, perché, per l’industria della mala-informazione e delle false notizie sull’auto elettrica, l’anno appena trascorso è stato senza precedenti sul fronte del pericoloso fenomeno che ha, via via, acquisito sempre più visibilità, diventando perfino uno dei temi principali del dibattito politico.

“Sfatiamo le Fake News sull’auto elettrica – Atto secondo” (qui in PDF) è una pubblicazione che ha scopo informativo, è indicato come un contibuto per promuovere un cambiamento culturale sostenibile basato sulla conoscenza. Contrasta – con dati comprovati – ma in una forma leggera e divulgativa, numeri e statistiche, credenze sbagliate e luoghi comuni sulla mobilità elettrica.

Si va, dal classico “la corrente non basterà mai per tutte queste auto” al “non abbiamo le colonnine per caricarle tutte”, passando per l’evergreen “le elettriche inquinano più delle altre”.

Eppure, visto che l’educazione è l’arma più potente da usare per cambiare il mondo, riprendendo concetti di Nelson Mandela, anche nel settore della mobilità, l’aspetto culturale non può e non deve mai essere ignorato, contribuendo a formare gli automobilisti di oggi e di domani.

