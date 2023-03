Pioneer DDJ-FLX10, il controller DJ con uscita DMX per gli effetti luce2

Pioneer ha appena presentato un controller per DJ davvero speciale: si tratta del DDJ-FLX10, un’unità a 4 canali per rekordbox e Serato DJ Pro con diverse funzioni innovative come quella che permette di creare mash-up al volo, senza quindi la necessità di preparare prima le tracce.

Col Part Instant Doubles si può poi isolare una parte specifica della traccia (voci, batteria o strumenti) e trasferirla su un altro deck per fare scratch, mentre tramite la tecnologia Track Separation di rekordbox è possibile caricare le tracce della libreria musicale nel DDJ-FLX10 come si farebbe normalmente e quindi manipolare differenti parti musicali.

Il controller si concentra su tre elementi della traccia che sono cruciali per il DJing: le voci, la batteria e altri strumenti, inclusi basso e sintetizzatori, alterabili singolarmente. Per esempio, si possono riprodurre gli strumenti e la batteria da una traccia, mentre si suonano le voci dalla traccia sull’altro deck: ci sono pulsanti dedicati con codici-colore per controllare ogni parte in modo da avere sempre chiare indicazioni visive di ciò che sta suonando.

Ad occhio appare come una versione migliorata del DDJ-1000 soprattutto per via del sistema a 4 sensori anziché 2, che gli permette di regolare con più precisione il volume indipendentemente da quanto sono brevi i movimenti del crossfader.

Mette a disposizione 4 modalità per visualizzare tipi differenti di informazioni sulle forme d’onda: Deck Info per le info sul deck inclusa la Overall Waveform, Waveform che invece mostra le forme d’onda ingrandite per 2 deck, Display Artwork che mostra la copertina della traccia che sta suonando e Display DJ Logo, che invece mostra il logo del DJ con un’immagine preferita su ogni deck dopo aver usato l’Image Transfer Tool per PC/Mac.

Inoltre nell’On Job Display espanso l’utente può leggere le info sulle jog wheel e personalizzare il look del controller, mentre col Mix Point Link, altra nuova funzionalità compatibile con rekordbox, si può collegare la riproduzione delle tracce nel set in modo fluente e continuo ed avere al contempo le mani libere.

Da non dimenticare infine la presenza dell’uscita DMX per poter collegare dispositivi di illuminazione ed aggiungere così ipnotici effetti luminosi alle performance senza bisogno di altre apparecchiature.

Compatibilità e disponibilità

Il nuovo controller Pioneer DDJ-FLX10 è già in vendita nei negozi al prezzo di 1.649 €. Come dicevamo offre la compatibilità gratuita plug-&-play con rekordbox e Serato DJ Pro, mentre il supporto DVS è disponibile per rekordbox tramite diversi piani di abbonamento, e per Serato c’è invece una licenza/abbonamento a pagamento a Serato DJ Expansions o alla Serato DJ Suite.

Chi vuole usare il controller con rekordbox può cliccare qui per installare la versione per PC/Mac del software; per usare invece il controller con Serato DJ Pro cliccare qui.