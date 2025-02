Falso allarme dalla funzione Allerta terremoti di Google

Pubblicità

In Brasile Google ha disattivato la funzionalità “Allerte terremoti” dopo che a molti utenti di smartphone a San Paolo e Rio de Janeiro è apparso sugli schermi un falso allarme la mattina di venerdì 14 febbraio.

Lo riferisce il sito Android Police evidenziando la comparsa di un alert per un inesistente terremoto di magnitudo 5.5 mostrato da dispositivi Android intorno alle 2 di notte, indicato come identificato nelle zone di Ubatuba e della regione metropolitana di Baixada Santista.

L’alert è stato inviato per errore e Google si è scusata, spiegando che il sistema ha individuato segni di attività al largo delle coste di San Paolo, elemento che ha fatto scattare l’allarme inviato agli utenti in loco. Google non ha indicato in dettaglio il perché si è verificato il problema ma ha sospeso la funzionalità e riferito che sta indagando sull’accaduto.

La funzione “Allerte terremoti” è attiva in alcune nazioni (non in Italia) ed è pensata per avvisare l’utente qualche secondo prima di determinati eventi, segnale che dovrebbe in alcuni casi consentire di cercare rapidamente un riparo.

Risponendo a una richiesta di chiarimenti da parte del sito The Verge, un portavoce di Google ha spiegato: “Il sistema Android di allerta terremoti è un servizio supplementare che usa i telefoni Android per stimare velocemente scosse di terremoto (tenendo conto di dati da reti sismiche e degli accelerometri dei dispositivi, ndr) e mostrare segnalazioni rapide agli utenti. Non è progettato per sostituire qualsiasi informazione ufficiale o altri sistemi di allerta per la popolazione. Il 14 febbraio il nostro sistema ha individuato segnali da dispositivi nelle vicinanze delle coste di San Paolo e attivato l’allerta terremoti per gli utenti della regione. Abbiamo prontamente disattivato il sistema di alert in Brasile e stiamo indagando su quanto accaduto. Ci scusiamo con gli utenti per il disagio rinnovando l’impegno a migliorare i nostri strumenti”.