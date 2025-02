Guasti sulla linea, altri ritardi per il convoglio di Siri

Pubblicità

Siri come i Freccia Rossa, un ritardo dopo l’altro. La notizia che la versione “intelligente” di Siri, già in viaggio lento, possa scivolare più in là del previsto si apprende da un articolo di Mark Gurman, giornalista come sempre molto ben informato su Casa Apple.

Gurman, lo ricordiamo, fa riferimento al nuovo modello di Siri, quello annunciato lo scorso anno quando Apple ha chiarito il suo piano per spostare software e dispositivi verso il nuovo trend dell’Ai.

La “nuova” Siri avrebbe il compito di far passare nel dimenticatoio quella attuale, impacciata, incapace di comprendere anche richieste basiche e sostanzialmente poco utile, sostituendola con una versione che, partendo da dati personali degli utenti sarebbe in grado di rispondere in maniera efficace alle richieste, controllare direttamente le applicazioni e analizzare il contenuto sullo schermo del dispositivo per offrire risposte contestualizzate.

La Siri integrata con Apple Intelligence non aveva una data precisa di lancio ma Apple aveva pianificato di introdurre le prime novità con iOS 18.4, che è atteso per aprile e che, tra parentesi, dovrebbe essere anche la prima versione con supporto alla lingua italiana.

Ma i bug sarebbero tanti e tali e le difficoltà di sviluppo così importanti da aver costretto il team a spostare la data più avanti, forse ad iOS 18.5, previsto per maggio.

Un’opzione in discussione sarebbe quella di includere le nuove funzioni nell’aggiornamento di aprile, ma con la possibilità di attivarle solo successivamente in iOS 18.5. Questa strategia consentirebbe ad Apple di affinare le tecnologie prima di renderle accessibili su larga scala.

La notizia getta nuove ombre sulla possibilità che Apple possa a breve chiudere il ritardo con la concorrenza sull’Intelligenza Artificiale, un passaggio che transita necessariamete per una Siri più moderna e rivoluzionata.

Per recuperare il ritardo, Apple ha riorganizzato il suo team di intelligenza artificiale e machine learning affidato dal 2018 a John Giannandrea. Di recente, ha affidato un ruolo chiave a Kim Vorrath, un’esperta del settore software, specializzata nell’aggiustare le cose che non funzionano con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo delle nuove funzionalità.

L’aggiornamento di Siri di quest’anno sarebbe il primo passo verso una trasformazione più ambiziosa. Apple prevede di rendere il suo assistente digitale più conversazionale e in grado di competere con le soluzioni AI più avanzate sul mercato, con un grande aggiornamento atteso per il 2026 ma i ritardi accumulati quest’anno potrebbero avere un effetto a cascata aumentato il ritardo rispetto alla concorrenza.

Nel frattempo, come dice Gurman, gli utenti attendono altre funzionalità di Apple Intelligence, tra cui il miglioramento della gestione delle email su iPad e Mac, un’interfaccia più avanzata per le notifiche e strumenti di creazione di immagini nell’app Image Playground.