Fatto a pezzi, iFixit smonta anche il panno Apple

Ebbene sì. Succede anche questo. Il noto team iFixit, che solitamente propone lo smontaggio di hardware Apple, e non solo, per mostrare i segreti dei dispositivi tecnologici più complessi, e per verificarne il grado di riparabilità, si è cimentato nello smontaggio del panno Apple. Sì, il panno per la pulizia in vendita sul sito ufficiale a 25 euro.

Non solo iFixit gli ha dedicato un intero (si fa per dire!) smontaggio, ma gli ha anche attribuito un punteggio di riparazione (leggermente ironico). C’è da dire, peraltro, che attualmente è diventato uno dei prodotti Apple più difficili da reperire, perché in Italia la disponibilità è data a 10-12 settimane.

Come notato dal New York Times, il “quadrato” di tessuto da 16 centimetri è davvero difficile da acquistare, e se lo ordinate adesso verrà consegnato, bene che vi vada, tra il 7 gennaio e il 21 dello stesso mese. Sì, del 2022. Da notare, che se si ordina una qualsiasi qualsiasi configurazione del MacBook Pro riprogettato, con cui è stato lanciato il panno, si riceverà il laptop personalizzato, male che vada, almeno una settimana prima di ottenere il panno per la pulizia..

Perché accade questo? Forse lo smontaggio di iFixit fornirà alcune risposte. O forse no.

iFixit non ha una pagina dedicata per il panno in questione, quindi si dovrà scorrere oltre un mucchio di “noiosi” dettagli sul MacBook per trovare un approfondito di questo accessorio. iFixit rivela che in realtà sono due pezzi di materiale incollati insieme e ci vuole persino un microscopio per confrontarlo con la normale vecchia microfibra. Lo smontaggio è, ovviamente, breve (certo, si tratta pur sempre di un panno), ma vale la pena dare un’occhiata.

Se confrontato con la riparabilità sufficiente (almeno per gli standard Apple) del nuovo MacBook Pro, il panno per lucidatura ottiene un deludente punteggio di riparazione di 0/10. Certo, per smontarlo occorre distruggerlo. La redazione dovrà attendere un bel po’ di mesi prima di poterne ordinare un altro, non si sa mai voglia fare il bis di questo smontaggio.

Ovviamente, lo smontaggio del panno non desta alcun interesse, ma è davvero divertente come è stato realizzato. Ci ha riportato alla mente uno degli unboxing silenziosi più drammatici di sempre.