MacBook Pro M1 Max vs Mac Pro 2019, i benchmark

Il sito BareFeats ha messo a confronto un MacBook Pro 16″ nella versione con CPU 10 core e GPU 32 core e 32 GB di memoria, con un Mac Pro 2019 configurato con processore Intel Xeon W 12‑core a 3,3GHz, GPU Pro Vega II Duo GPU e 96GB di RAM DDR4 a 2933 MHz. Su tutti e due i Mac sfruttati per i test era installato MacOS Monterey versione 12.0.1

Il primo test è stato eseguito con BasemarkGPU, strumento per valutare le performance grafiche con statistiche dettagliate sugli FPS prodotti e altri parametri. Nel test 2K Metal con risoluzione 1920×1080 sono stato ottenuti 746 fps sul Mac Pro e 626 sul MacBook Pro. Nel test Metal 4K (3840 x 2160) sono stati ottenuti 86 fps con il Mac pro e 96 fps con il MacBook Pro.

Il test GFXBench – Metal con Aztec ha evidenziato di 294 fps con il Mac Pro e 311 con il MacBook Pro.

Con DaVinci Resolve 17, la riproduzione di un elaborato file 4K ha evidenziato 32 fps con il Mac Pro e 30 con il MacBook Pro. Con “Total War: Warhammer II” a 3840×2160 si ottengono 54 fps con il Mac Pro 2019 e 45 fps con il MacPro. Con Shadow of Tomb Raider si ottengono 52 fps con il Mac Pro e 33 fps con il MacBook Pro.

Con BrowserBench il MacBook Pro vince a man bassa: punteggio di 2077 contro 889 punti del Mac Pro 2019. Anche Con BrowserBench – JetStream2 il MacBook Pro vince: 253 punti contro i 171 punti del Mac Pro 2019.

Con Geekbench 5 – Multi-Core CPU il Mac Pro segna 13125 punti, e il MacBook Pro arriva a 12716.

Nella prima batteria di test (qui i test completi) il MacBook Pro vince in 4 test su 10.

In una seconda batteria di test sono stati sfruttati Adobe Lightroom Classic (elaborazione di 12 immagini), Adobe Lightroom Classic (esportazione di 100 foto), Adobe Photoshop (applicazione 500 px Iris Blur ad una immagine 6096×4558), Adobe Premiere Pro (esportazione di sette immagini R3D 720×576), Adobe After Effects (Render TestComp)., X-Plane-11 (volo di due minuti con SR-71 Jet Fighter), Cinebench 23 (render multi-core CPU), LuxMark 3.1 (GPU rendering), Blackmagic e Photozoom Pro 8 (upscaling al 400% di una immagine).

Nella seconda batteria di test (qui i test completi), il MacBook Pro batte il Mac Pro in 5 test su 20.

Le CPU M1 Pro e M1 Max dei MacBook Pro 2021 si confermano potentissime, in grado di offrire un’esperienza utente che, semplicemente, non ha rivali. Questi notebook superano i limiti tradizionalmente associati ad un computer portatile, macchine ideali per chi si occupa a livello professionale di sviluppo, fotografia, cinema, arte 3D, scienza e musica, ecc.