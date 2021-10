pCAM Pro porta tutti i calcoli per foto e cinema su iPhone e iPad

I professionisti che desiderano mettersi in tasca un arsenale di strumenti utili nella fotografia e nella cinematografia possono fare affidamento a pCAM Pro, un’applicazione per iPhone e iPad che ne include 26 tra i più utilizzati dai direttori della fotografia vincitori di premi Oscar e Emmy. Si tratta di una sorta di coltellino svizzero digitale indispensabile per fotografi, assistenti e operatori di ripresa, supervisori VFX, operatori video, tecnici, addetti alle riprese, scenografi e per chi studia cinematografia, in quanto mette a disposizione tutto l’occorrente per poter filmare ai massimi livelli.

Tra gli strumenti inclusi ad esempio troviamo quello per il calcolo della profondità di campo (iperfocale, profondità totale, vicino e lontano, cerchio immagine) e del campo visivo (con angolo di campo), per la dimensione relativa (confronta i sensori), per calcolare l’esposizione e per regolare l’HMI senza sfarfallio, ma anche il pannello per l’anteprima del campo visivo in entrambe le posizioni della fotocamera verticale e orizzontale con 8 immagini da visualizzare in anteprima e ridimensionare gli scatti in base alla distanza e alla lunghezza focale e per calcolare la corrispondenza della lunghezza focale dell’obiettivo.

Dentro ci sono anche diversi riferimenti con tabelle tecniche e comparative ed elenchi per appuntarsi le scorte di pellicole cinematografiche, le varie specifiche degli obiettivi cinematografici e per il cambio di falsi colori/esposizione, nonché la tabella delle distanze diottrie, per gestire la velocità di panoramica e molto altro. L’app permette anche di calcolare la lunghezza focale ridotta e l’apertura potenziata con vari adattatori, e creare anche profili per il formato della fotocamera con adattatori collegati da utilizzare in altri strumenti. C’è perfino una funzione che consente di creare effetti di luce da usare tramite Apple Airplay su HDTV, con alcuni modelli già inclusi per simulare il fuoco, la televisione, la sirena, il neon, la luce stroboscopica, il flash, il fulmine e via dicendo.

L’app “pCAM Pro” è stata progettata da un tecnico della fotografia che aveva bisogno di uno strumento per eseguire questo genere di calcoli in maniera semplice, rapida e in qualsiasi momento ed è sviluppata da Thin Man Inc., è localizzata in lingua inglese, costa 29,99 euro ed è distribuita in versione universale per iPhone e iPad su App Store, dove ha ricevuto 8 valutazioni con una media di 4,9 stelle su 5. La versione attuale è la numero 1.1.24 e per poter essere installata richiede almeno 120 MB di spazio e la versione 12.0 di iOS e iPadOS. Dal punto di vista della privacy lo sviluppatore non raccoglie alcun dato da quest’app.