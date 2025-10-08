Festa Prime, Mova V50 Ultra Complete robot per la casa che aspira e lava

Su Amazon è in offerta Mova V50 Ultra Complete, uno dei più efficienti e completi robot aspirapolvere e lavapavimenti . Il prezzo scende a 949€ invece di 1.199€ su Amazon.

Aspirazione potente e lavaggio a rulli rotanti

Mova V50 Ultra Complete integra un motore ad alta potenza da 10.000 Pa, tra i valori più elevati della categoria, capace di aspirare polvere, peli e detriti anche da tappeti spessi. Il sistema di lavaggio utilizza due mop rotanti a doppia pressione che ruotano a 180 giri/min per rimuovere macchie e residui secchi. Grazie al controllo dell’acqua a tre livelli, regola automaticamente l’umidità in base al tipo di pavimento.

Base automatica multifunzione

La stazione di ricarica e gestione inclusa nel pacchetto consente svuotamento automatico della polvere, riempimento del serbatoio dell’acqua e pulizia dei mop al termine di ogni ciclo. Il serbatoio dell’acqua da 4 litri e il sacco per la polvere da 2,5 litri permettono settimane di utilizzo senza manutenzione manuale. La funzione di asciugatura ad aria calda evita la formazione di cattivi odori sui panni lavanti.

Superamento sincrono degli ostacoli con StepMaster

Mova V50 Ultra Complete integra il sistema proprietario StepMaster, progettato per affrontare ostacoli complessi in ambienti domestici. Grazie a un meccanismo combinato di ruote e gambe retrattili, il robot è in grado di sollevare il telaio per superare soglie e dislivelli che normalmente bloccano dispositivi tradizionali.

Può attraversare senza difficoltà soglie doppie, binari di porte, gambe di sedie a U e gradini alti fino a 6 cm se distribuiti su più livelli. Nel caso di un singolo ostacolo verticale, l’altezza massima superabile è di 4,2 cm. Questa caratteristica lo rende adatto a case con pavimenti misti o dislivelli tra stanze, garantendo una copertura più completa senza bisogno di interventi manuali.

Navigazione laser LiDAR e riconoscimento 3D

Il sistema di mappatura LiDAR 360° con sensori 3D permette di rilevare ostacoli, mobili e persino piccoli oggetti come cavi o ciotole per animali. La navigazione è precisa anche al buio, con aggiornamento costante della mappa in tempo reale. Tramite l’app Mova Home si possono gestire piani multipli, impostare zone di pulizia, barriere virtuali e pianificazioni giornaliere, oltre a integrare controlli vocali con Alexa e Google Home.

Autonomia elevata e ricarica intelligente

La batteria ad alta capacità da 6.400 mAh garantisce fino a 210 minuti di autonomia in modalità Eco. Quando l’energia si esaurisce, il robot torna automaticamente alla base, si ricarica e riprende la pulizia dal punto esatto in cui l’ha interrotta. È ideale per abitazioni fino a 300 m², adattandosi a pavimenti misti e tappeti di diversa altezza con sensori di riconoscimento automatico.

A 949€ invece di 1.199€ su Amazon, Mova V50 Ultra Complete è un ottimo

