Bose Smart Ultra Soundbar con Dolby Atmos compatibile Airplay 2 a 609€

Su Amazon è disponibile in sconto la Bose Smart Ultra Soundbar, sistema audio da salotto con supporto Dolby Atmos, tecnologia proprietaria TrueSpace e assistenti vocali integrati. Il prezzo scende a 609€ invece di 999€ su Amazon.

Audio 3D con Dolby Atmos e Bose TrueSpace

La Smart Ultra Soundbar offre un’esperienza coinvolgente grazie al supporto Dolby Atmos che crea un effetto surround tridimensionale. La tecnologia Bose TrueSpace analizza e rielabora i segnali audio anche quando il contenuto non è in formato Atmos, simulando l’effetto spaziale con canali virtuali verticali. I dialoghi sono chiari anche nei film più movimentati, grazie alla funzione A.I. Dialogue Mode che distingue automaticamente voci e rumori di fondo.

Controllo vocale integrato e assistenti compatibili

La soundbar integra sia Amazon Alexa che la compatibilità con Google Assistant, permettendo la gestione vocale di musica, volume e dispositivi smart home. In alternativa, è possibile usare il telecomando incluso o l’app Bose Music per personalizzare l’audio, aggiornare il firmware o creare gruppi multiroom con altri dispositivi Bose compatibili.

Connettività avanzata e design minimal

Sono presenti porte HDMI eARC e ottica digitale, oltre al supporto per Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Chromecast e Spotify Connect. Il design sottile ed elegante, con finitura in vetro temperato e griglia metallica traforata, si integra in ambienti moderni senza bisogno di subwoofer esterni, pur restando espandibile con moduli opzionali come bass box e rear speaker.

Espandibilità e compatibilità multiroom

Oltre alla funzione standalone, è possibile combinare la Smart Ultra Soundbar con altri speaker Bose per creare un sistema home cinema completo. Grazie al protocollo Bose SimpleSync, può anche essere accoppiata a cuffie Bose per l’ascolto individuale o a diffusori portatili per sincronizzare la riproduzione in tutta la casa.

A 609€ invece di 999€ (prezzo di listino spesso scontato) la Bose Smart Ultra Soundbar è un affare per chi vuole un sistema audio da salotto di grande qualità

Sto caricando altre schede...