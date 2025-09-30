Fila alle casse di Esselunga per il prodotto tech del momento: prezzo da cogliere al volo

Esselunga sorprende con offerte tech imperdibili: pezzi da non lasciarsi sfuggire, solo fino a esaurimento!

C’è un’aria frizzante nei corridoi di Esselunga. Non si tratta solo delle offerte alimentari che attirano clienti fedeli ogni settimana, ma di una novità che ha fatto scattare la corsa ai reparti tech. Già, perché questa volta l’insegna ha deciso di stupire con prodotti tecnologici pratici e utili, a prezzi che difficilmente si vedono altrove.

Auricolari con connettore USB-C perfetti per i nuovi smartphone e un fitness tracker che tiene testa ai modelli più blasonati. Sono loro i protagonisti della fila alle casse, i “must have” di stagione che stanno conquistando chiunque voglia un gadget funzionale senza spendere cifre folli.

Esselunga, la tecnologia low cost che conquista tutti

Alzi la mano chi non ha avuto il problema di non poter collegare le vecchie cuffie al nuovo smartphone. Con l’eliminazione del classico jack AUX, molti si sono ritrovati costretti a cercare alternative. Gli auricolari Tubb arrivano a risolvere la questione con un connettore USB-C, compatibile con i modelli più recenti come iPhone 15 e Samsung Galaxy S24.

Il bello? Si inseriscono in qualsiasi verso, senza rischiare di sbagliare. E non mancano comfort e praticità: il design semi in-ear li rende comodi da indossare per ore, mentre il microfono integrato e il tasto sul filo permettono di rispondere o terminare le chiamate senza dover toccare il telefono.

Il prezzo è la vera sorpresa ovvero solo 16,99 euro, acquistabili anche con Klarna. Un piccolo investimento per dire addio alle cuffie scomode o agli adattatori che finiscono sempre per rompersi.

Accanto agli auricolari, il prodotto che sta creando più curiosità è il fitness tracker Beat Air. A prima vista sembra un semplice orologio intelligente, ma in realtà è molto di più.

Con il suo schermo full touch da 1,83 pollici, permette di leggere le notifiche, rispondere alle chiamate, impostare sveglie e persino scattare foto a distanza. Associandolo all’app Go Life, diventa un vero compagno di allenamento: misura battito cardiaco, passi, calorie bruciate e qualità del sonno, con dati sincronizzati anche su Apple Health e Google Fit.

La certificazione IP65 lo rende resistente a pioggia, polvere e sabbia: puoi usarlo in palestra, durante una corsa sotto l’acqua o persino al mare. Tutto questo con un’autonomia di circa 5 giorni e una ricarica completa in sole 2 ore.

Il prezzo? Solo 49,95 euro, un vero affare per chi cerca uno smartwatch senza spendere centinaia di euro.

Esselunga, ancora una volta, dimostra di saper ascoltare i suoi clienti, portando sugli scaffali non solo prodotti per la spesa quotidiana, ma anche piccole chicche tecnologiche che semplificano la vita.