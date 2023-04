Claris FileMaker 2023, possibile sviluppare app ancora più scalabili e sicure

Da pochi giorni Claris (società di Apple) ha presentato FileMaker 2023, ultima versione del database multipiattaforma che consente, tra altre cose, lo sviluppo di applicazioni personalizzate e scalabili.

Gli sviluppatori riferiscono che la nuova versione è la “più scalabile in assoluto”, sottolineando anche la capacità di integrare software di terze parti e maggiori funzionalità per la personalizzazione.

A partire da FileMaker 2023, i sistemi di numerazione delle versioni saranno basati sull’anno corrente. In passato, spiega Claris, quando le release principali venivano distribuite ogni 12-24 mesi, era logico avere una release con un numero principale. Ora, invece, “poiché la piattaforma avanza con innovazioni continue e release a cadenza più ravvicinata, passare a un sistema di numerazione basato sull’anno della release rispecchia il miglioramento continuo del ciclo di vita di sviluppo software”.

Claris riferisce di migliorie in termini di prestazioni, stabilità e affidabilità e anche sul versante sicurezza e privacy. un nuovo trigger di script, permette di creare registri di controllo di ogni interazione del database tenendo conto ogni volta che un record viene creato, aggiornato o eliminato e rilevare in questo modo attività non autorizzate o violazioni della sicurezza.

Per quanto riguarda la possibilità di sviluppare applicazioni personalizzate, ora è ancora più facile grazie a una nuova istruzione di script che attiva direttamente flussi di lavoro in Claris Connect. Quest’ultima soluzione ora è disponibile in una fascia gratuita, che rende il software di automazione dei flussi di lavoro disponibile come complemento ideale a FileMaker 2023.

Su Mac il requisito minimo per FileMaker 2023 è macOS Monterey o seguenti. FileMaker è disponibile in varie modalità e fasce di prezzo; si parte da 23 euro per utente/mese. Dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare una versione di prova utilizzabile per 45 giorni. Sono disponibili anche r utenti licenze singole, per utenti che non necessitano di condividere i dati con altri (634,00 euro la versione completa, 230,00 euro l’aggiornamento).

