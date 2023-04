Bentornato in Italia, ChatGPT di nuovo disponibile

Dopo il blocco del 31 marzo scorso, ChatGPT è di nuovo disponibile in Italia. OpenAI, la società dietro il chatbot più noto performante al momento ha raggiunto un accordo con il Garante per poter tornare operativi all’interno del Paese. Ecco perché adesso è consentito l’uso della AI in Italia.

Anzitutto, per poter accedere a chatGPT sarà sufficiente accedere dal consueto indirizzo. Non sarà più necessario ricorrere a VPN o ad altri stratagemmi complessi. Accedendo alla pagina principale si verrà accolti da un banner che reca la scritta “Welcome back, Italy” con l’avviso che riportiamo di seguito:

We’re pleased to resume offering ChatGPT in Italy. To continue on ChatGPT, please confirm that you are 18+ or are 13+ and have consent from your parent or guardian to use ChatGPT.

For information about how we collect and use personal data, please see our Privacy policy. For information about how we develop and train ChatGPT, please see this help center article.