La Fire TV di Amazon sta per diventare ancora più intelligente

Amazon sta per rendere la TV ancora più intelligente. A tre anni dall’aver aggiunto il supporto Alexa sui dispositivi Fire TV, grazie all’ultimo aggiornamento che sta per essere gradualmente reso disponibile su tutti i dispositivi compatibili durante i prossimi giorni, gli utenti saranno in grado di visualizzare i contenuti sulla TV attraverso un nuovo comando.

Basterà dire “show me”, presumibilmente “mostrami” o “fammi vedere” in italiano quando sarà attivato anche alle nostre latitudini, per accedere ad una serie di applicazioni e servizi senza dover alzare neanche un dito. Ad esempio si potrà dire “Alexa, mostrami il meteo” per dare uno sguardo alle previsioni oppure “mostrami la videocamera della porta d’ingresso” per sbirciare attraverso la telecamera tramite il grande schermo del televisore.

Per chi vuole tenere costantemente le mani dietro la testa mentre sta spaparanzato sul divano potrà usare una serie di nuovi comandi che, tramite Alexa, consentono di navigare tra le varie voci di menu ed effettuare le selezioni semplicemente con la propria voce. Sono cose che si potevano fare anche prima ma bisognava necessariamente premere il pulsante sul telecomando, quello contrassegnato con l’icona del microfono, invece adesso basta avere uno speaker o un altro dispositivo con Alexa nella stanza.

Questa integrazione più profonda tra Fire TV e dispositivi Echo apre perciò le porte ad un ventagio di nuove opportunità che fino ad ora erano relegate soltanto alle Fire TV con Alexa integrato nel telecomando. Secondo le indicazioni fornite da Amazon, tutto ciò sarà disponibile con la maggior parte dei dispositivi Echo e con le Fire TV e sarà accessibile automaticamente. Al primo utilizzo basterà chiedere ad Alexa di riprodurre una qualsiasi cosa sulla TV e a quel punto confermare l’abbinamento con la Fire TV.

Per il momento pare che non funzionerà invece con Echo Show e Echo Spot, perché essendo dotati di schermi propri farebbero fatica a comprendere se col comando “mostrami” si intende visualizzare i risultati su tale display o sul più grande del TV. Questo, fino a quando Amazon non potenzierà il comando con qualcosa tipo “Mostrami tale contenuto sul televisore”.