Halide Mark II spinge oltre la fotografia su iPhone

Secondo diversi fotografi, anche professionisti, è la migliore app per la fotografia su iPhone: ora lo sviluppatore rilascia Halide Mark II completamente ridisegnata, con nuovi strumenti per gestire manualmente tutti i principali parametri di scatto, nuova interfaccia, supporto per il formato ProRAW degli iPhone 12 Pro e molto altro ancora.

Il software è stato progettato per offrire subito il massimo ai fotografi professionisti e agli appassionati, ma anche adatto per chi compie i primi passi, grazie a un periodo di prova gratuito di 7 giorni e un corso con guide passo passo di 10 giorni che illustra le funzioni dell’app oltre che i concetti basilari della fotografia.

Per facilitare l’uso e la navigazione tra i numerosi strumenti, l’interfaccia intelligente mostra strumenti e opzioni solo quando sono realmente necessari, in base all’utilizzo dell’app dell’utente. Halide Mark II è in grado di catturare le foto in formato RAW ma anche quelle realizzate con effetti e tecnologie di fotografia computazionale tramite la funzione Coverage. Attivandola l’app memorizza gli scatti sia con le tecnologie Apple più recenti, leggi Smart HDR 3 e Deep Fusion, sia un file RAW disponibile per chi vuole cimentarsi nell’editing delle immagini.

Per chi ha poca dimestichezza con le foto formato RAW, l’app mette a disposizione Instant Raw che semplifica e automatizza l’elaborazione tramite una procedura guidata in 17 passaggi. Lo sviluppatore dichiara che Halide Mark II è la prima app in grado di visualizzare tutti i dati RAW a 14bit in tempo reale, tramite la funzione battezzata XDR Analysis.

In occasione del rilascio su App Store Halide Mark II è proposta con una serie di promozioni. L’aggiornamento è gratis per chi già possiede la prima versione, mentre per i nuovi utenti costa 32,99 euro, in alternativa è disponibile anche in abbonamento a 10,99 euro l’anno. Questi prezzi aumenteranno appena terminata l’offerta lancio.