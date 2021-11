Fire TV Stick con nuovo telecomando al minimo storico, solo 22,99 € (invece che 39,99€)

Continuano le offerte sulle Fire TV Stick. Tra le altre probabilmente la più conveniente per chi vuole avere la possibilità di trasformare in smart qualunque TV quella sulla Fire TV Stick con il nuovo telecomando vocale Alexa che vi costa appena 22,99 euro (invece che 39,99€), il prezzo più basso di sempre.

Questa Fire TV è la versione base, compatibile con video in HD ma che fa tutto quel che serve per permettere di portare le tutte le funzioni di streaming ed interattività su ogni televisore con connettore HDMI. Qui però a differenza della versione da 18,99 euro (pure molto conveniente) abbiamo anche il nuovo telecomando di nuova generazione

Questo accessorio offre un sistema rapido per accedere alle funzioni Alexa che farà partire e controllare la riproduzione di contenuti. Ci sono anche dei tasti per controllare TV, soundbar e ricevitori compatibili, accenderli e spegnerli, regolare il volume oppure disattivarlo. Una funzione davvero interessante sono i tasti dedicati per le app premium come Netflix, Prime Video, Disney+ e Amazon Music. Il telecomando da solo costerebbe ben 30 €.

Le restanti funzioni della Fire TV Stick sono quelle che conoscete: usa la porta HDMI e una rete Wifi per convogliare allo schermo, video da tantissime applicazioni senza ricorrere al computer o ad altri dispositivi esterni. Può anche riprodurre della musica, rispondere alle domande, leggere le ultime notizie, controllare le previsioni del tempo e impostare una sveglia.

Come abbiamo accennato sopra in sconto anche la Fire TV Lite senza il nuovo telecomando che costa 18,99 euro. Anche qui è il prezzo più basso

Se tuto questo non vi basta potete acquistare la nuova Fire TV Stick 4K Max che ha più memoria interna, riproduce contenuti in 4K ha WiFi 6 e un processore molto più veloce. La pagate solo 33,99 euro (invece che 59,99)