Fire TV Stick 4K Max è più potente e veloce

Le chiavette Fire TV sono molto apprezzate perché trasformano qualsiasi televisore anche datato, a patto che disponga di una porta HDMI, in un televisore smart pronto per tutte le app, gli streaming audio e TV e persino con comandi vocali Alexa, il tutto a un prezzo estremamente contenuto: il nuovo modello in arrivo Fire TV Stick 4K Max promette prestazioni sensibilmente superiori su tutti i fronti.

Rispetto al modello 4K attuale, tra l’altro in super sconto in questi giorni a solo 39,99 euro invece di 59,99 euro, il costruttore dichiara che il processore offre una potenza superiore del 40%, in questo modo la navigazione risulta molto più fluida e le app si avviano più rapidamente. Anche l’altra novità punta direttamente alle prestazioni, grazie alla presenza della connettività wireless Wi-Fi 6.

Naturalmente sono supportati anche gli standard Wi-Fi precedenti, ma per chi dispone di un router Wi-Fi 6 è possibile ottenere il massimo delle prestazioni nello streaming, anche quando sono presenti più dispositivi connessi alla rete senza fili.

Nonostante dimensioni e prezzo contenuti, la nuova Fire TV Stick 4K Max ha le carte in regola anche per gli appassionati di audio e video, questo perché non solo supporta la risoluzione 4K Ultra HD, ma anche Dolby Vision, HDR e HDR10+, infine anche audio Dolby Atmos. Per sfruttare queste tecnologie e standard occorre avere a disposizione televisore e speaker compatibili.

Una volta inserita Fire TV Stick 4K Max nella porta HDMI del televisore è possibile accedere al negozio integrato di app per scaricare, installare e iniziare a vedere subito YouTube, Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Now, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altre ancora, in base agli abbonamenti siglati dall’utente. Grazie al telecomando con Alexa integrato è possibile effettuare ricerche e avviare la riproduzione deo contenuti controllando tutto con la voce.

Fire TV Stick 4K Max: prezzo e disponibilità

La nuova Fire TV Stick 4K Max si può già preordinare ora da questa pagina di Amazon al prezzo di 64,99 euro con consegne a partire dal 7 ottobre.

Modelli precedenti già disponibili anche in offerta

Per chi non è interessato alla risoluzione 4K e alle prestazioni di ultima generazione può sempre fare affidamento al modello più economico Fire TV Stick Lite con telecomando a 29,99 euro, con telecomando vocale Alexa a 39,99 euro. Ricordiamo, come già accennato, che in questi giorni è proposta in sconto Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa a solamente 39,99 euro da questa pagina di Amazon invece del prezzo di listino di 59,99 euro.