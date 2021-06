Con macOS Monterey il Mac diventa anche ricevitore AirPlay

Tra le novità di macOS Monterey c’è AirPlay per Mac. È possibile riprodurre, mostrare e condividere pressoché qualsiasi contenuto (per esempio, film e giochi appena usciti, foto delle vacanze o presentazioni), proiettandolo direttamente sul display del Mac da iPhone o iPad (con iOS 15 e iPadOS 15).

La riproduzione audio con AirPlay su Mac è interessante soprattutto con i Mac più recenti con molti modelli che vantano ottima qualità degli altoparlanti. L’iMac da 24 pollici in particolare ha un sistema audio di tutto rispetto, permettendo di riprodurre il suono in ogni spazio creando un’esperienza “avvolgente”: due coppie di woofer force‑cancelling permettono di avere bassi ricchi e profondi e ogni coppia è bilanciata con un tweeter, permettendo di ottenere risultati di ottima qualità.

Durante la riproduzione di video con AirPlay, le funzionalità sono ridotte al minimo. Il video viene riprodotto a schermo intero, non è possibile ridurre a icona la finestra o passare a picture-in-picture; possiamo semplicemente chiuderlo per tornare al Finder (ovviamente sono presenti i consueti pulsanti di controllo play/pausa, eccetera).

Funzionalità di mirroring sono richiamabili dal Centro di Controllo di iOS o macOS. Il Mac supporta la visualizzazione verticale e orizzontale; dall’app Foto, i vari scatti possono occupare tutto lo spazio possibile sullo schermo del computer (lo zoom su iPhone ingrandirà la foto sul Mac). Alcune app come Keynote visualizzano i contenuti a schermo intero sul Mac, alla stregua di quanto avviene con un iPad collegato a un display esterno. Non c’è necessariamente bisogno di una connessione Wi-Fi per utilizzare il video mirroring ma si puà eventualmente collegare l’iPhone o l’iPad al Mac con il cavo.

Il sistema audio del Mac può essere utilizzato oltretutto anche come altoparlante AirPlay per ascoltare musica o podcast, oppure si può usare il Mac come altoparlante secondario per un sistema audio multistanza.

La developer beta di macOS Monterey è già disponibile per i membri dell’Apple Developer Program su developer.apple.com . La versione beta pubblica sarà disponibile per tutti gli utenti Mac dal mese prossimo su beta.apple.com. macOS Monterey sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito