Fire TV Stick Lite con telecomando Alexa in offerta lampo a 18,99 euro

La Fire TV Stick Lite di Amazon con telecomando Alexa generalmente costa 30 euro, ma grazie ad un’offerta lampo attualmente in corso la pagate 18,99 euro. Questo modello è il 50% più potente della Fire TV Stick del 2019 e oltre a guardare film e serie da Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, DAZN, Infinity, RaiPlay e altri, permette anche di ascoltare musica da Amazon Music, Spotify e altri servizi.

La confezione include già tutto ciò che serve per configurarla e iniziare subito a guardare i contenuti in streaming: è sufficiente inserire lo stick in un ingresso sul retro della TV, accenderla e connettersi a Internet per avviare la configurazione. Col telecomando è sufficiente tenere premuto il pulsante Microfono e chiedere ad Alexa di cercare, far partire e controllare la riproduzione di contenuti. Alexa può anche riprodurre della musica, rispondere alle domande, leggere le ultime notizie, controllare le previsioni del tempo e impostare una sveglia, per dire.

La Fire TV Stick Lite di Amazon permette di accedere a migliaia di canali, Skill Alexa e app disponibili, tra cui Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Now, DAZN, Mediaset Play Infinity, RaiPlay e altri, inclusi migliaia di titoli HDR che, con questo modello, vengono riprodotti in Full HD. Grazie al design compatto, si inserisce direttamente in un ingresso HDMI e viene così nascosta dietro la TV: è comunque possibile anche spostarla da una TV all’altra in casa o fuori, per avere l’accesso a tutte le sue funzioni da qualsiasi altro televisore.

Questa chiavetta TV è anche sostenibile: il 50% della plastica impiegata per fabbricarla (il 20% per quanto riguarda il telecomando) è riciclata post-consumo, mentre cavo d’alimentazione e alimentatore non inclusi. Il 97% dell’imballaggio del dispositivo è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili e per finire, per ridurre il consumo di energia, il dispositivo entra in modalità Risparmio energetico quando va in standby.

Fire TV Stick Lite, come abbiamo spiegato nella nostra recensione, non supporta il formato audio Dolby Atmos e il telecomando vocale Alexa incluso non è dotato di comandi per accendere, spegnere e regolare il volume sui dispositivi compatibili. Come dicevamo è al momento in offerta lampo: anziché 29,99 euro la pagate 18,99 euro fino a esaurimento scorte o entro il termine della promozione.