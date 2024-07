Manfrotto, LowePro e Joby in sconto per il Prime Day

Pubblicità

Gli appassionati di fotografia non devono fermarsi a queste righe, perché in questo articolo troveranno decine di prodotti a marchio Manfrotto, LowePro ed uno di Joby in sconto in occasione del nuovo appuntamento con gli sconti Amazon.

Le aziende

Per chi non lo sapesse questi tre marchi sono controllati dalla stessa azienda, iconici e molto apprezzati nel mondo della fotografia. La promozione, come detto, tocca accessori come zaini, di cui Lowepro è leader primario nel mondo: è conosciuta in particolar modo per le sue soluzioni modulari adatte per i fotografi naturalisti, che necessitano di dover mettere insieme attrezzatura fotografica, indumenti, camel bag (le sacche con tubo per idratarsi senza usare le mani, ndr) e altri accessori.

In sconto ci sono anche i treppiedi semi-professionali e professionali che hanno in Manfrotto uno dei protagonisti e un parametro di riferimento. L’azienda italiana ha un’esperienza pluridecennale nel settore e allo stato attuale offre soluzioni di varia natura, con modelli ultraleggeri e costruiti in fibra di carbonio, un materiale particolarmente adatto nei contesti all’aria aperta per via della sua elevata resistenza meccanica e della sua capacità di isolamento termico, che gli consente di resistere bene alle variazioni di temperatura e anche negli ambienti più ostili.



In promozione anche un modello di Joby, che con i suoi Gorillapod apprezzati in tutto il mondo ha rivoluzionato questo settore. Celebri sono i cavalletti le cui gambe sono composte da piccole e robuste sfere rinforzate da guaine in gomma che, come i tentacoli di un polipo, possono essere modellate intorno ai rami degli alberi, a maniglie, pali ed altre superfici più o meno irregolari per poter agganciare fotocamere e videocamere in punti impensabili, ottenendo così inquadrature più uniche che rare.

Ecco tutte le offerte disponibili fino al 17 Luglio

A 45,99 € invece di 64,99 € | sconto 29% – fino a 17 lug 24

A 26,99 € invece di 34,99 € | sconto 23% – fino a 17 lug 24

A 32,99 € invece di 45,99 € | sconto 28% – fino a 17 lug 24

A 55,99 € invece di 77,99 € | sconto 28% – fino a 17 lug 24

A 58,99 € invece di 95,99 € | sconto 39% – fino a 17 lug 24

A 86,99 € invece di 164,99 € | sconto 47% – fino a 17 lug 24

A 109,00 € invece di 185,99 € | sconto 41% – fino a 17 lug 24

A 116,99 € invece di 185,99 € | sconto 37% – fino a 17 lug 24

A 131,99 € invece di 186,99 € | sconto 29% – fino a 17 lug 24

A 153,99 € invece di 235,99 € | sconto 35% – fino a 17 lug 24

A 167,99 € invece di 317,99 € | sconto 47% – fino a 17 lug 24

A 205,99 € invece di 384,49 € | sconto 46% – fino a 17 lug 24

A 238,99 € invece di 402,99 € | sconto 41% – fino a 17 lug 24

A 263,99 € invece di 469,19 € | sconto 44% – fino a 17 lug 24

