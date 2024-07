Il Prime Day Amazon è l’occasione giusta per acquistare un monopattino

Pubblicità

Il Prime Day Amazon si concluderà oggi e ci sono ancora poche ore per approfittarne delle offerte. In particolare, quelle sui monopattini. C’è un’intera pagina a disposizione con ricchi sconti, anche sui modelli più noti. Si parte direttamente da questo indirizzo.

Tra i primi modelli che vi segnaliamo c’è il Segway-Ninebot F2 E. Questo e-scooter è equipaggiato con freni su entrambe le ruote, cicalino, indicatori di direzione, luci anteriori bianche o gialle e luci posteriori rosse. Pronto, dunque, per essere in regola con il codice della strada.

Ninebot F2 KickScooter è la scelta ideale per gli spostamenti quotidiani e le escursioni fuori città che offre funzioni intelligenti e alte prestazioni, con un’autonomia che può arrivare fino a 40 km.

Solitamente costa 469 euro, ma grazie al Prime Day lo si acquista a 416 euro.

Per chi, invece, non vuole compromessi e non ha problemi di budget, c’è anche il modello top di gamma, Segway-Ninebot Max G2E. Tra i suoi punti di forza la velocità massima di 25 km/h e i 70 km autonomia. Anche in questo caso lo sconto è piuttosto ghiotto.

Ancora, tra le numerosissime offerte, il monopattino DUCATI Pro III.

Progettato per andare a lavoro, a scuola o fare un giro in centro città, può essere facilmente trasportato anche sui mezzi, grazie al pratico sistema easy-folding, che permette di piegarlo in una sola mossa e senza sforzo.

Pesa appena 14 kg, gode di applicazione integrata, quindi si tratta di un monopattino connesso, e ha un’assicurazione danni e infortuni inclusa. Grazie all’app è possibile bloccare il motore da remoto, verificare i dati di utilizzo, e assistenza diretta. In tutto questo non bisogna dimenticare le sue caratteristiche principali: motore molto potente da ben 350 W, e pneumatico da 10 pollici.

Si spinge fino a 50 km di autonomia e raggiunge la velocità massima consentita in Italia, che è di 25 km/h.

Al momento è disponibile direttamente da questo indirizzo.

Per tutti gli altri monopattini in offerta per il Prime Day il link da cui partire è direttamente questo.