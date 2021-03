Firefox 87 migliora la privacy con SmartBlock

Mozilla ha rilasciato Firefox 87, ultima versione del browser desktop multipiattaforma, e tra le novità dell’ultima release di particolare rilievo è “SmartBlock”, funzione dedicata alla privacy per la modalità finestra anonima e che tiene conto in modo intelligente delle pagine web che aggirano i meccanismi anti-tracciamento, rispettando ovviamente la privacy dell’utente.

SmartBlock blocca script di terze parti per il tracciamento quando viene sfruttata la navigazione anonima selezionando l’impostazione Restrittiva per la protezione antitracciamento; quest’ultima modalità, in particolare, potrebbe impedire la corretta visualizzazione delle pagine web e incidere sulle prestazioni. Gli script di originali (tracker di terze parti) vengono sostituiti con script locali che non tracciano le attività online dell’utente.

Altra novità tecnica riguarda l’intestazione HTTP Referrer che indica da quale sito web è stato indirizzato l’utente. Nell’indirizzo in questione viene tipicamente inclusa la fonte, elemento che in alcuni casi può contenente dati privati dell’utente. Queste informazioni vengono eliminate automaticamente nel passaggio da una pagina HTTPS ad una pagina HTTP e con Firefox 87 verranno eliminate sempre e comunque. La nuova policy “strict-origin-when-cross-origin “prende il posto della “no-referrer-when-downgrade”.

Altre novità della versione 87 di Firefox (qui l’elenco completo) riguardano il supporto per VoiceOver su macOS (la tecnologia di lettura dello schermo integrata nel sistema operativo), la soluzione ad alcuni problemi di accessibilità, l’eliminazione di elementi poco utilizzati (schede sincronizzate, elementi recenti in evidenza) dal menu Libreria, la semplificazione del menu Aiuto e la disattivazione del tasto Indietro come abbreviazione da tastiera (per tornare alla pagina precedente ora si può premere la combinazione Alt + Freccia sinistra su Windows e Command + freccia a sinistra su Mac).

Firefox 87 si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

Tutti gli articoli su Firefox di Macitynet sono disponibili da questa pagina.