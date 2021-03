OnePlus Watch punta al sodo a prezzo abbordabile

L’arrivo è stato ampiamente anticipato dalle indiscrezioni oltre che dalle dichiarazioni dei dirigenti della società: insieme ai nuovi top Android OnePlus 9 Series il costruttore ha presentato il suo primo dispositivo da polso, OnePlus Watch, uno smart watch che non punta al top ma alla sostanza a un prezzo decisamente abbordabile.

Il design definitivo è quello anticipato negli scorsi giorni: chassis rotondo da 46 mm in acciaio inossidabile che richiama i segnatempo tradizionali. La parte superiore è rivestita in vetro curvo 2.5D a proteggere lo schermo OLED da 1,39 pollici con risoluzione di 326 punti per pollice. Il sistema funziona grazie a 1GB di memoria RAM e uno spazio di archiviazione di 4GB, parte dei quali utilizzabili per memorizzare fino a 500 canzoni per l’ascolto durante gli allenamento tramite auricolari Bluetooth, quindi anche senza la necessità di avere con sé lo smartphone.

OnePlus Watch è proposto a solamente 159 euro, un prezzo allettante tenendo presente che offre rilevamento del battito cardiaco, percentuale di ossigenazione del sangue, GPS, speaker integrati oltre a Wi-Fi e Bluetooth e resistenza ad acqua e polvere con certificazione IP68. Oltre alle funzioni per salute e benessere, incluso il rilevamento dei livelli di stress, l’indossabile brilla per il monitoraggio di oltre 110 tipi diversi tra allenamento e sport.

Come anticipato dalla società prima del lancio, il suo primo smart watch non funziona con il sistema operativo Google Wear OS, ma grazie a un sistema tipo RTOS simile a quello impiegato anche sui Fitbit. Questo significa che interfaccia, quadranti aggiuntivi e app dipendono da quanto reso disponibile direttamente e solo da OnePlus. Il costruttore include decine di quadranti più diverse opzioni di personalizzazione, così gli utenti dispongono di una certa flessibilità su questo fronte. Per chi possiede un televisore OnePlus, l’orologio funziona da telecomando e se rileva che ci siamo addormentati spegne il televisore.

A questo modello si affianca OnePlus Watch Cobalt Limited Edition costruito con materiali solitamente impiegati negli orologi di lusso. La cassa è in lega di cobalto, materiale ipoallergenico due volte più duro e più resistente alla corrosione dell’acciaio inossidabile, mentre il quadrante è rivestito e protetto in vetro di zaffiro. Per OnePlus Watch Cobalt Limited Edition non sono stati annunciati prezzo e data di arrivo, anche se il costruttore dichiara che arriverà presto.

La gestione dello smartwatch avviene tramite collegamento con uno smartphone e app companion: quella per Android è disponbile al lancio, OnePlus ha annunciato l’app per iPhone in arrivo. OnePlus Watch avrà un prezzo di partenza di 159 euro, la disponibilità in Europa sarà condivisa nelle prossime settimane: da questa pagina di Amazon si può già preordinare al prezzo di 159 euro con consegna non appena OnePlus Watch sarà disponibile in Italia.

