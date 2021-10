Firefox 93 mostra pubblicità nella barra degli indirizzi

Mozilla sta da tempo perdendo milioni di utenti, un serio problema per il settore dei browser dove è sempre bene avere alternative agli strumenti per la navigazione in un settore dominato da Google e pochi altri: nell’ultimo aggiornamento che ha portato Firefox alla versione 93, Mozilla ha integrato una funzionalità che mostra pubblicità nei risultati di ricerca suggeriti dalla barra degli indirizzi.

Lo sviluppatore spiega che ora, oltre ai classici risultati, occasionalmente mostra “suggerimenti dei suoi partner”. Mozilla, che ha fatto della difesa della privacy uno dei suoi cavalli di battaglia, afferma che vengono offerti suggerimenti di siti pertinenti in base a ciò che si sta cercando. “Questi suggerimenti possono risultare utili per trovare facilmente le informazioni desiderate e per arrivare rapidamente all’argomento di proprio interesse”.

Gli sviluppatori confermano inoltre che i suggerimenti possono “talvolta includere contenuti sponsorizzati dai partner pubblicitari di Mozilla”. Mozilla assicura che vengano scelti “solo partner pubblicitari affidabili che soddisfano e rispettano gli standard richiesti da Mozilla in materia di privacy per Firefox”. Il partner di riferimento è adMarketplace.

Mozilla spiega che quando si visualizza o si fa clic su un suggerimento o una pubblicità di Firefox, il browser invia al partner di Mozilla “solo dati tecnici” tramite un servizio proxy di proprietà di Mozilla. “Questi dati non includono alcuna informazione di identificazione personale e vengono condivisi solo quando si visualizza o si fa clic su un suggerimento di Firefox”.

È ad ogni modo possibile disattivare i suggerimenti dalle Preferenze dell’applicazione disattivando l’opzione “Visualizza suggerimenti di ricerca” nella sezione “Risultati delle ricerche”. Attraverso queste varie esperienze pubblicitarie, Mozilla sta cercando di perpetuare il suo modello economico e di non dipendere più esclusivamente da pochi grandi player come Google, che paga ogni anno per rimanere il motore di ricerca predefinito.

