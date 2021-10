Apple TV+ ordina la seconda stagione di Foundation

La serie originale di Apple TV+ Foundation sta per ottenere una seconda stagione, come annunciato in via ufficiale poco prima della premiere del quarto episodio della serie.

Sebbene Apple non abbia rivelato i numeri di visione per Foundation, così come di nessuna delle sue produzioni per Apple TV+, l’interesse degli spettatori deve essere stato abbastanza forte da giustificare una seconda stagione.

Con un cast di talento, scenografie sontuose e numerosi effetti speciali, Foundation è considerata una delle produzioni più costose nella lista di quelle presenti in catalogo all’interno del servizio di streaming di Cupertino. Una seconda stagione mostra la fiducia nello showrunner David S. Goyer, che in precedenza aveva stimato che sarebbero stati necessari più di 70 episodi per rappresentare adeguatamente la saga di Isaac Asimov.

[Con] la seconda stagione, il nostro pubblico potrà visitare altri personaggi e mondi indelebili di Asimov, tra cui Hober Mallow, il generale Bel Riose e tutti gli Outer Suns. Sono elettrizzato dal fatto che un’intera nuova generazione di fan stia leggendo il brillante capolavoro di Asimov. Stiamo giocando alla lunga partita con Foundation e sono grato ai miei partner Apple e Skydance per avermi affidato questa epopea. Allacciate le cinture

Il mese scorso Apple ha lanciato un podcast in cui Goyer e altri membri della troupe di produzione spiegano i cambiamenti e le deviazioni rispetto al manoscritto. Il podcast fornisce anche un approfondimento settimanale sugli episodi appena trasmessi.

Il rinnovo e la commissione della seconda stagione di Foundation da parte di Apple arriva dopo le positive recensioni iniziali, che hanno elogiato lo show, anche se non sono mancate alcune critiche nei confronti della trasposizione di Goyer della narrativa di Asimov.

