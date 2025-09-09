Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Macity - Apple » Mondo iOS » il mio iPhone » Firefox per iPhone, scuoti e lui ti riassume una pagina
il mio iPhoneiPhone Software

Firefox per iPhone, scuoti e lui ti riassume una pagina

Di Mauro Notarianni
Firefox

Si agita lo shaker e dal miscuglio nasce un cocktail. Nel caso di Firefox per iPhone, agitare il telefono significa creare un riassunto: quello della pagina web che si sta visitando.

La novità è in fase di rilascio progressivo ed è delle prime impemengtazioni pratiche a sfruttare l’AI on-device resa disponibile con iOS 26, utilizzabile sugli iPhone 15 Pro e modelli successivi.

Per attivare il riassunto non serve solo “scuotere”: si può anche toccare l’icona dedicata nella barra degli indirizzi, oppure richiamare dai tre puntini in basso la voce “riassumi pagina”. L’opzione si disattiva facilmente se non gradita e funziona con testi fino a 5000 parole.

Cme accennato, con questa mossa Firefox diventa una delle prime app di terze parti a sfruttare l’integrazione con Apple Intelligence, aprendo la strada a un trend che probabilmente vedremo replicato da molti altri sviluppatori. Al momento la funzione è limitata a siti in inglese (americano e britannico), ma è già previsto l’arrivo di altre lingue e, in parallelo, una versione simile per Android.

Possibile anche sfruttare la funzioni su  versioni precedenti di iOS potrà comunque accedere alla funzione grazie a un sistema cloud sviluppato da Mozilla.

Firefox per iPhone

Il framework Apple alla base di tutto

Alla WWDC di giugno Apple ha ribadito il ruolo centrale del framework Foundation Models, uno strumento che mette a disposizione degli sviluppatori modelli di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, anche offline, con attenzione alla privacy e a costo zero di inferenza. Insieme a Xcode 26, capace di integrare LLM come ChatGPT per Coding Tools e funzioni smart, rappresenta la base di questo tipo di esperienze.

Firefox per iPhone o iPad richiede iOS 15/iPadOS 15 o versioni successive, pesa 362,8 MB e si scarica gratis dall’App Store.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

iPad Air M3, cambia poco ma piace sempre nelle prime recensioni - macitynet.it

iPad Air M3 perfetto per scuola, lavoro e tempo libero al minimo storico, solo 519 euro

Amazon sconta al minimo l'iPad Air con processore M3. Perfetto per lavoro, scuola e intrattenimento, processore potente e compatibilità con Apple Pencil Pro. Solo 599 euro invece di 710 €
Articolo precedente
Apple Store fuori servizio, si prepara il lancio dei nuovi prodotti
Articolo successivo
DJI Osmo Mobile 7, minimo storico a 82,99 €

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.