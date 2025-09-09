Apple Store fuori servizio, si prepara il lancio dei nuovi prodotti

L’evento Awe Dropping, la presentazione delle novità Apple di quest’anno, è ormai a poche ore di distanza e come da tradizione gli Apple Store di tutto il mondo sono appena stati spenti.

Si tratta della classica procedura di Cupertino che serve a mettere ordine nelle pagine Internet, caricare le nuove grafiche e sistemare i prezzi.

Quest’anno il momento più atteso sarà l’arrivo degli iPhone 17, con due modelli distinti: iPhone 17 Pro per chi cerca il massimo della tecnologia e iPhone 17 Air, erede spirituale dei Plus, pensato come alternativa più accessibile ma comunque potente.

Accanto agli iPhone debutteranno anche Apple Watch Ultra 3 e AirPods Pro 3, prodotti che segnano un ulteriore passo in avanti nel percorso di rinnovamento dell’ecosistema Apple.

In arrivo ci sono anche altre novità, come ad esempio i sistemi operativi presentati lo scorso giugno e che ora vedranno la loro versione definitiva. L’Intelligenza Artificiale sarà protagonista, con Siri e Apple Intelligence al centro dell’attenzione.

Oltre al fulcro principale, Apple presenterà anche nuove custodie, bracciali e accessori (tra cui il nuovo bracciale in Maglia Milanese in Titanio), senza escludere possibili sorprese all’ultimo minuto.

Quando gli Apple Store online torneranno disponibili a fine evento, sarà possibile consultare tutti i dettagli tecnici e i prezzi aggiornati.

Presentazione Apple Awe Dropping e la diretta di Macitynet

Macitynet seguirà l’evento Apple Awe Dropping, tradotto in italiano come “voglia di meraviglia”, di martedì 9 settembre per offrire ai lettori la trascrizione in diretta in italiano di tutte le novità presentate sul palco dello Steve Jobs Theater in Apple Park a Cupertino.

L’appuntamento con la diretta di Macitynet è per le 18,30 da questa pagina con i commenti dei lettori e della redazione: alle 19 i commenti saranno disattivati per lasciare spazio al racconto delle nuove generazioni di iPhone e accessori.