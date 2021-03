Apple ha aggiornato il firmware delle AirPods Max

Apple ha rilasciato la versione 3C39 del firmware per le AirPods Max, secondo aggiornamento delle cuffie wireless over-ear (qui la nostra recensione).

Il firmware 3C39 sostituisce il firmware 3C16 presente al lancio del dispositivo. Non sono noti dettagli su quali siano le novità ma probabilmente l’aggiornamento serve per risolvere qualche bug. Nelle passate settimane alcune utenti hanno lamentato un problema di consumo anomalo della batteria e forse uno dei problemi risolti è questo.

Non c’è un modo per forzare l’aggiornamento del firmware di AirPods, AirPods Pro e ‌AirPods Max: per impostazione predefinita questo si aggiorna automaticamente. È ad ogni modo possibile verificare la versione del firmware collegando ‌AirPods Max al proprio dispositivo iOS, aprendo Impostazioni > Generali > Info e quindi selezionare AirPods per conoscere il numero della versione firmware presente.

