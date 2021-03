Avvistata una custodia “compatibile con iPad Pro 2021”

Da tempo circolano indiscrezioni che indicano come imminente l’arrivo di un nuovo iPad Pro, dispositivo che potrebbe essere annunciato in concomitanza di un presunto evento (non c’è – almeno perora un annuncio ufficiale) previsto per martedì 23 marzo.

Macrumors segnala una foto condivisa su Reddit di una custodia Speck, indicata come compatibile con «nuovo iPad 11″ (2021)», “iPar Air (2020)” e “iPad Pro 11″ (2018-2020)”. L’utente che ha pubblicato la foto riferisce di avere individuato la custodia in uno scaffale da Target (un’azienda statunitense del settore della grande distribuzione) e che quando ha provato ad acquistarla il sistema alla cassa avrebbe indicato il prodotto come non vendibile fino al 6 aprile.

Come già accaduto in passato, è probabile che il produttore di custodie abbia in qualche modo saputo che le dimensioni del nuovo iPad 11″ fossero simili a quelle dell’iPad Pro 11 2020 e abbia prodotto in anticipo custodie rendendole disponibili prima della messa in vendita del nuovo dispositivo.

Nelle passate settimane sono circolate voci secondo le quali i nuovi iPad Pro vanteranno caratteristiche come display Mini-LED, chip A14X e supporto 5G. Finora le indiscrezioni avevano fatto riferimento ad un nuovo iPad da 12,9″ e non da 11″: Apple ad ogni modo aggiorna tipicamente sia la variante con display da 11″, sia quella con display da 12,9″ e marzo è un mese nel quale altre volte Apple ha presentato aggiornamenti dei propri prodotti.

Altri prodotti che potrebbero essere presentati nel corso del presunto evento di questo mese sono: i tracker AirTags da tempo attesi, una nuova Apple TV, nuovi AirPods, e nuovi Mac con CPU Apple Silicon.

