Fitbit Versa 3 e Fitbit Sense, le prime foto trapelano in rete

Appaiono in rete, pubblicate anche da The Verge, le prime immagini di quelli che sembrano essere Fitbit Versa 3 e Fitbit Sense. Sono trapelate tramite il sito WinFuture e mostrano i prossimi dispositivi del costruttore incentrati sul monitoraggio del fitness. Ricordiamo che Google ha annunciato l’acquisizione di Fitbit a novembre del 2019, ma sono in corso indagini antitrust, anche in Europa, che potrebbero vincolare o bloccare del tutto l’operazione.

Fitbit Versa 3I rendering non forniscono troppe informazioni su ciò che i fan di Fitbit potranno aspettarsi dai nuovi indossabili. Ci sono, tuttavia, alcuni cambiamenti immediati che 9to5 Google ha sottolineato. Ad esempio, sembra che sia Versa 3, che Sense non avranno più pulsanti fisici. Invece, c’è una tacca sul lato che sembra essere simile ad un “pulsante induttivo” sensibile alla pressione, che la società ha fatto debuttare su Fitbit Charge 3 nel 2018. Il Versa 3 ha anche “icone per quelli che sembrano essere controlli vocali, posizione/GPS e resistenza all’acqua di 50M”.

Ricordiamo che il Versa 2 è stato rilasciato a settembre 2019 a 199,99 dollari ed è stata una delle prime grandi incursioni dell’azienda nel mercato degli smartwatch come tentativo di competere con aziende come Apple e Samsung. L’orologio è stato accolto dalla critica come “un Versa migliore e un eccellente fitness tracker”, ma “non uno smartwatch migliore” delle precedenti interazioni.

Le anticipazioni e le immagini trapelate in retet mostrano anche quello che sembra essere il Fitbit Sense, un nuovo modello di smartwatch.

Non è del tutto chiaro cosa renda il Sense diverso dal Versa ma si ipotizza, sulla base di una nuova icona del cuore, che potrebbe offrire funzioni di elettrocardiogramma integrato per monitorare la frequenza cardiaca, simile a quanto accade su Apple Watch.

A questo indirizzo abbiamo realizzato una guida approfondita sui Fitbit, che vi aiuterà a scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. I prodotti Fitbit sono distribuiti in Italia da Techdata, Athena e Attiva, ma si trovano anche su Amazon con forti sconti.

Invece chi è interessato ad Apple Watch rimandiamo a questa sezione dedicata del nostro sito web.