Gratis DearMob iPhone Manager, il software definitivo per back up di iPhone e iPad

Chi utilizza iPhone e iPad sa quanto importanti sono i file e le informazioni contenute nel proprio dispositivo; perderle accidentalmente sarebbe davvero un disastro. Il consiglio, allora, è quello di utilizzare un buon manager, che consenta in modo semplice, veloce e intuitivo, di conservare i file più importanti, così da non perderli e poterli recuperare in qualsiasi momento.

Tra questi consigliamo sicuramente DearMob iPhone Manager, ancor di più perché si scarica completamente gratis nella versione completa grazie alla nuova offerta.

Per un periodo di tempo limitato, DearMob iPhone Manager si scarica gratis a questo indirizzo.

Sarà sufficiente cliccare sul link arancione per aprire un pop up contestuale da cui scaricare la versione gratuita del software da attivare usando la licenza CCCWO-JXMJT-HYCJI-F75FH per gli utenti Windows o la licenza CDUPC-V55MV-W6J5A-ONLSX per gli utenti Mac.

Questa versione include tutte le funzionalità di questo software e permette di provarlo gratuitamente, ma non include la possibilità di aggiornarlo alle versioni future.

Una volta provato il software è possibile acquistare la licenza a vita sfruttando l’offerta speciale limitata attraverso il coupon “PROMO” che consente di ottenere uno sconto del 50% sull’abbonamento a vita.

Ecco qui di seguito il link per ottenere la licenza in sconto del 50%.

Qui di seguito un video con le funzionalità più interessanti del software.

Le funzionalità di DearMob includono (ma non sono limitate a):

Trasferimento di video, musica, foto, contatti, messaggi, app, e-book, ecc. tra dispositivo iOS e computer;

Gestione, esportazione / importazione / eliminazione / modifica brani, playlist, album, foto e video;

Backup e ripristino di iPhone: backup selettivo o completo di iPhone senza i limiti di Apple Music o iCloud;

Conversione di audio e video non supportato per adattarsi a iPhone iPad, come MKV in MP4, WMV in MP3 / AAC; rotazione del video e conversione HEIC in JPG, se necessario.

Handy toolkit: creazione suonerie per iPhone, uso dell’iPhone come USB e protezione della privacy dei dati del tuo iPhone con password;

GPU accelerata: trasferisce 100 foto 4K in circa 8 secondi, trasferisce 100 brani in circa 35 secondi, trasferisce film da 1 GB in circa 50 secondi.

Per ricapitolare:

