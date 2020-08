L’antitrust europeo indaga sull’acquisizione Google Fitbit

L’acquisizione del noto marchio di bracciali e smartwatch per salute e fitness è avvenuta a novembre dello scorso anno, ma nonostante le rassicurazioni di Big G, l’Unione europea ha avviato una indagine antitrust sull’acquisizione Google di Fitbit.

L’organismo di controllo del mercato è preoccupato che l’operazione possa rafforzare ulteriormente la quota e la posizione di mercato di Google nel settore della pubblicità online. In particolare grazie all’impiego del database Fitbit dei dati personali degli utenti, informazioni che permetterebbero a Big G di migliorare e perfezionare ulteriormente la pubblicità online, a discapito dei concorrenti.

In un suo intervento la commissaria Ue per la Concorrenza Margrethe Vestager ha dichiarato che il mercato dei dispositivi indossabili in Europa è destinato a crescere sensibilmente, e così la quantità di dati generati e raccolti dagli utenti. Come segnala CNN «La nostra indagine mira a garantire che il controllo da parte di Google sui dati raccolti tramite dispositivi indossabili a seguito della transazione non distorca la concorrenza» ha dichiarato Vestager.

Nelle scorse settimane l’antitrust europeo stava già indagando sull’acquisizione Google di Fitbit. Per questa ragione Big G nel mese di luglio ha formalmente promesso di non utilizzare i dati Fitbit per scopi pubblicitari, dichiarando che l’acquisizione da 2,1 miliardi di dollari era motivata dai dispositivi e non dai dati. Dichiarazione che è stata ribadita anche nelle scorse ore da Rick Osterloh, Senior Vice President Devices & Services di Google, precisando che nel mercato dei dispositivi indossabili si registra una forte concorrenza, citando «Apple, Samsung, Garmin, Fossil, Huawei, Xiaomi e molti altri».

Il dirigente di Google dichiara inoltre che come avviene per gli altri prodotti della società, anche gli utenti Fitbit potranno scegliere di rivedere, spostare o eliminare i propri dati. Infine che la multinazionale collaborerà con la Commissione europea «Su un approccio che risponda alle aspettative dei consumatori in merito ai propri dispositivi indossabili». L’indagine durerà quattro mesi.

In questa pagina trovate la recensione di Fitbit Versa 2. Invece per sapere tutto di Apple Watch rimandiamo a questo approfondimento sull’ultimo modello Apple Watch Serie 5.