FlexPai 2 sarà il primo telefono a utilizzare il nuovo display flessibile di Royole

Gia al CES del 2019 Bill Liu, CEO di Royole, aveva annunciato che il primo smartphone pieghevole della sua azienda – primo nel mondo – non sarebbe stato una tantum. Oggi il produttore ha finalmente presentato FlexPai 2, dotato di un display flessibile più resistente del primo modello, che vanta una cerniera più robusta. Ancora più importante, Royole afferma di aver ridotto la piega, elemento fin troppo comune sui telefoni pieghevoli esistenti, in parte grazie ai nuovi materiali utilizzati durante il processo produttivo.

La caratteristica più notevole del Cicada Wing FFD (Display completamente flessibile) di terza generazione di Royole, montata su questo nuovo dispositivo, è probabilmente il suo raggio di curvatura migliorato, che va dai 3 mm della versione precedente a solo 1 mm, pur continuando a mantenere una longevità assicurata di oltre 200.000 curve. Questo dà al telefono una piega migliore – forse molto vicina, se non migliore, del Mate Xs di Huawei, che ha uno schermo flessibile simile, rivolto però verso l’esterno.

Il pannello beneficia, ricorda engadget, anche di un aumento della luminosità, di un miglior contrasto, di una gamma di colori e angolo di visione ulteriormente migliorati da un nuovo chip driver personalizzato. Per i nerd del display, con un angolo di visione di 30 gradi, questo pannello è apparentemente valutato con un JNCD inferiore a 0,6, con un decadimento della luminosità di 1,5 volte migliore.

Proprio come il suo predecessore, il FlexPai 2 ha uno schermo da 7,8 pollici con un formato 4: 3 quando è completamente aperto. Non sorprende che quest’ultima ammiraglia sia alimentata dall’ultimo e più grande Snapdragon 865 di Qualcomm, che viene fornito con radio 5G, RAM LPDDR5 più veloce e archiviazione UFS 3.0. C’è anche una serie di quadruple con altoparlanti stereo, che è quello che ti aspetteresti su un telefono di punta in questi giorni. Royole ha smesso di fornire ulteriori informazioni, ma con una data di lancio per il secondo trimestre 2020 fissata per il mercato dei consumatori, sentiremo più presto.

È probabile che FlexPai 2 non sarà l’unico dispositivo a sfruttare il FFD Cicada Wing di terza generazione. Nello stesso evento online, Royole ha annunciato di aver stretto una partnership strategica con ZTE, che certamente non è estraneo al fattore di forma del telefono pieghevole: i più ricorderanno l’Axon M a doppio schermo del 2017, anche se era un po’ in anticipo sui tempi.

Ancora più importante, tale partnership significa che Royole ha finalmente raggiunto il livello in cui è pronto a lavorare con i marchi telefonici, il che potrebbe portare a una più ampia varietà di telefoni flessibili nel prossimo futuro. Sarà solo il tempo a dire se Royole avrà, o meno, la capacità di produzione per gestire le richieste di altri produttori, oltre che dei propri.

Se siete fan degli smartphone pieghevoli date uno sguardo al Galaxy Z Flip e al Moto RAZR. Su Amazon, ricordiamo, è disponibile da qualche giorno anche Mate Xs di Huawei.