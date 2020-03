Nasce Med Store Plus, piattaforma di informazione e approfondimento sul mondo Apple e sull’hi-tech

Comunicare l’universo dell’Hi-Tech è un’operazione complessa che richiede una conoscenza ampia e continuamente aggiornata, al fine di raccontare esaustivamente un settore in costante evoluzione e che influisce direttamente sullo sviluppo della nostra “vita digitale”.

Le infinite possibilità dei nostri dispositivi spesso disorientano gli utenti, che cercano sempre più informazioni per comprenderne il funzionamento e utilizzarli al meglio. Una sfida che Med Store ha fatto sua da sempre, nella ricerca della soluzione migliore ad un problema: come raccontare la complessità della tecnologia in modo semplice e comprensibile anche per chi non è del settore, avvicinando il grande pubblico alle innovazioni ed ai segreti di questo universo?

Dall’esperienza accumulata negli anni di formazione, seminari e corsi la risposta a questa domanda oggi è MED STORE PLUS: un palinsesto online ricco di contenuti che coinvolge tutte le piattaforme dell’azienda maceratese. I social anzitutto, ma anche il sito ed il canale youtube, per diversificare e rendere più fruibili i programmi, in ogni momento, comodamente a casa tua.

La programmazione studiata dal nostro team di esperti affronta ogni aspetto di questo universo: si parte dalle dirette live su Facebook e Instagram per conoscere più da vicino le ultime novità Hi-Tech, dialogando in tempo reale con il pubblico e coinvolgendolo in divertenti giochi con in palio simpatici e utili gadget.

Inoltre, durante la settimana, ci saranno diverse pillole di approfondimento sulle funzioni base dei vostri dispositivi. Degli “How to..?” fondamentali per andare oltre le nostre conoscenze abituali, ed apprendere alcuni “trick” che semplificheranno ulteriormente il vostro rapporto con la tecnologia. E per finire i corsi di formazione, già attivi via webinar, che offriranno ancora più scelta per tutti i professionisti, i docenti e le famiglie che vogliono conoscere a fondo i migliori strumenti per operare in questo mondo sempre più digitale.

Si parte venerdì 27 Marzo con la prima trasmissione live, che sarà poi disponibile anche on- demand non solo sui social, ma anche dal sito medstore.it, e dal nostro canale Youtube, dove ci saranno playlist dedicate.

MED STORE +

⁃ Med Store Live: la finestra in diretta sulle novità Med Store. Ideata e prodotta dal nostro staff, gli appuntamenti saranno in diretta Facebook con i nostri specialisti, che presenteranno le ultime uscite in fatto di dispositivi ed applicazioni, testandoli subito per una prova “sul campo” e dialogando in tempo reale con il pubblico per rispondere ad ogni curiosità. Ci saranno anche momenti di gioco grazie ai divertenti quiz con in palio esclusivi gadget.

⁃ Med Moments: la tecnologia è per tutti con le pillole Med Store. E’ questa l’idea alla base del format, nel quale un team di formatori ci spiegherà le funzioni base dei nostri dispositivi attraverso brevi clip video, vivaci ed accessibili a tutti, per capire meglio come trasformare i nostri strumenti ordinari in qualcosa di straordinario.

⁃ Med Webinar: i corsi online tenuti direttamente dai nostri docenti qualificati. Classi di formazione ed approfondimento su tutti gli argomenti chiave ed i migliori strumenti utili per il business, per la didattica digitale e per la famiglia. Sempre mantenendo un linguaggio di facile comprensione, anche per chi è ad un primo approccio con la tecnologia e le sue potenzialità.

Mettiti comodo, con Med Store la tecnologia è uno spettacolo!