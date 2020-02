Ecco il Samsung Galaxy Z Flip: il pieghevole che sta in una mano

Il nuovo pieghevole Samsung presentato questa sera nel corso dell’evento Unpacked 2020 è di dimensioni ridotte e di forma quadrata con l’esterno che mostra le informazioni che servono, l’esterno è in tre colori con finitura a specchio: mirror purple, mirror black e mirror gold (disponibile solo in alcuni paesi).

Con il nuovo Z Flip si può scattare un selfie senza aprire lo smartphone grazie al microschermo collocato vicino alle fotocamere.

Per quanto riguarda l’affidabilità: si può aprire e chiudere oltre 200.000 volte.

Lo schermo si può posizionare con diverse inclinazioni con il Flex Mode proprio come si fa con un portatile.

E’ possibile usare le due metà con due applicazioni diverse: con una parte dello schermo, quella in basso che funziona come un joystick per navigare nella metà superiore che mostra le foto.

La cerniera è realizzata con un sistema a scomparsa e riesce a tenere al di fuori le particelle che potrebbero modificarne l’attrito.

Sarà disponibile da San Valentino a 1.380 Dollari.

Altri dettagli dal comunicato ufficiale di Samsung:

Galaxy Z Flip sfida le leggi della fisica grazie a un display da 6,7 pollici che si ripiega in un form factor elegante e compatto, perfetto per essere tenuto comodamente nel palmo della mano.

“Come primo dispositivo della serie Z, Galaxy Z Flip introduce una nuova gamma di dispositivi, che riconferma la posizione di leadership di Samsung in questa categoria, sfruttando tecnologie avanzate e form factor innovativi per creare esperienze che sorprenderanno le persone negli anni a venire”

Il design di Galaxy Z Flip è stato creato per chi considera la tecnologia come un’opportunità per esprimersi. E tutte le innovazioni introdotte in Galaxy Z Flip rendono possibile farlo.