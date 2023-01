Juice sconta MacBook Pro 16” M1 Max di 250 €, negozi aperti il 6 gennaio

Niente di meglio che iniziare l’anno nuovo con i dispositivi Apple giusti: nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e anche nel negozio online Juice è possibile scegliere il modello preferito di iPhone, Apple Watch, iPad e Mac approfittando delle offerte e delle promozioni Juice.

Grazie a Juice è possibile suddividere il prezzo totale dei dispositivi Apple pagando in rate mensili più piccole. Per esempio iPhone 14 Pro da 1.339 euro si può avere con la formula JuiceEvolution pagando solamente 59,28 euro al mese per 20 mesi con restituzione del dispositivo al termine del periodo. Al termine se l’utente lo desidera è possibile rinnovare la formula JuiceEvolution per ottenere il nuovo modello.

Tra gli sconti in evidenza il portatile professionale Apple MacBook Pro 16” con processore Apple M1 Max proposto con uno sconto di ben 250 euro sul prezzo originale di listino Apple. Questa promozione vale anche per prodotti e configurazioni non standard, personalizzate e potenziate, non disponibili a magazzino.

Non solo per alcune configurazione in promozione, oltre allo sconto Juice di 250 euro, è anche possibile approfittare della formula JuiceEvolution per suddividere il costo in rate pi piccole. Per esempio MacBook Pro 16” M1 Max con CPU 10 core e GPU 32 core, memoria unificata di 32 GB e unità SSD da 1 TB al prezzo di listino di 3.949 € è proposto da Juice in sconto a 3.699 euro. Invece con la formula JuiceEvolution si ottiene a solamente 99,99 € al mese.

Ricordiamo infine che i negozi della catena Juice Apple Premum Reseller saranno aperti anche venerdì 6 gennaio. Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.