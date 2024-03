Offerte di Primavera, Logitech MX Vertical, il mouse super comodo a 69,99€

Chi soffre di dolori al polso e avambraccio o vuole scongiurarli trova oggi una buona occasione, Logitech MX Vertical, un mouse verticale che punta sulla massima ergonomia e comodità di utilizzo e che per le offerte di primavera scende a 69,99€

Il piano con cui l’utente interagisce, orizzontale nei mouse tradizionali, in Logitech MX Vertical è inclinato di 57 gradi, angolazione individuata seguendo le indicazioni di esperti di ergonomia. Durante l’utilizzo il pollice poggia su un sostegno apposito: migliorando la postura viene ridotta la pressione sul polso e anche la tensione muscolare.

il costruttore dichiara che grazie a queste soluzioni lo sforzo muscolare è ridotto del 10%, mentre il sensore ad altissima definizione, fino a 4.000 DPI permette di ridurre fino a 4 volte i movimenti della mano.

Oltre ai tasti destro e sinistro con rotella di scorrimento, Logitech MX Vertical offre due pulsanti di navigazione a portata di pollice, più un commutatore per regolare velocità e precisione del tracciamento ottico. Tutti i tasti sono personalizzabili dall’utente, come avviene negli altri mouse della serie Logitech MX.

Ergonomia e postura non mettono in secondo piano le funzionalità base. Questo mouse può essere collegato al computer in tre modalità diverse: tramite cavo con connettore USB-C, via Bluetooth e anche senza fili con la tecnologia senza fili Logitech Unifying. Massima libertà anche per la ricarica della batteria interna: l’autonomia arriva fino a 4 mesi ma in solamente un minuto si ottengono 3 ore di funzionamento.

Questo mouse costerebbe 125 €, Amazon lo sconta frequentemente ma oggi in occasione delle offerte di primavera lo pagate solo 69,99€.

