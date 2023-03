Forno Siemens con AI ti dice se la cottura è giusta

Sentirsi dire da un forno che la cena è pronta e cotta proprio come piace a noi non è più una scena da film di fantascienza: i nuovi forni a incasso della linea Siemens studioLine iQ700 sono infatti dotati di intelligenza artificiale AI per portare la cucina casalinga a un livello superiore.

Esteticamente sono di altissimo livello, con una copertura in vetro scuro per la porta che viene separata dalla plancia attraverso una sottile barra in acciaio. E siccome parliamo di modelli tecnologicamente avanzati, non aspettatevi i classici pulsanti e manopole: tutto si gestisce da un pannello touchscreen, nel quale campeggia un ampio schermo TFT ad alta risoluzione dove poter controllare la temperatura, impostare i timer e farsi guidare da alcune funzioni intelligenti per la cottura di determinati piatti.

Le funzioni principali

Quando si ha a che fare con la carne l’utente sarà aiutato dal sensore roastingSensor Plus che misura la temperatura in tre punti diversi in modo da poter stabilire la cottura con precisione in base al tipo di carne, mentre il sensore bakingSensor Plus tiene sotto controllo il livello di umidità nel forno durante la cottura.

Oltre a poter essere usati anche come forni a microonde, tra le varie funzioni c’è quella che l’azienda chiama fullSteam Plus e che appunto combina la cottura al forno con quella a vapore (fino a 120°C) in modo da velocizzare la cottura dei piatti pur preservando il colore e la freschezza degli ingredienti.

Cosa fa l’intelligenza artificiale

Il punto forte di questa linea di forni Siemens però come dicevamo è dato dall’intelligenza artificiale AI, che permette di dorare i cibi impostando il livello con un valore compreso tra 1 e 5, senza mai rischiare di bruciare nulla.

Il sistema fa affidamento a quel che vede attraverso una telecamera interna in modo da spegnere il forno e avvisare l’utente con una notifica (tramite l’app Home Connect, gratis per iPhone, iPad e Android) quando ritiene che sia stata raggiunta la doratura desiderata.

L’AI è integrata anche nella funzione cookControl Pro che raccoglie diverse opzioni di cottura assistita ed è progettata per imparare e seguire i gusti e le necessità dell’utente. I nuovi modelli sono disponibili anche senza intelligenza artificiale attraverso la linea Siemens iQ700.

Di più

Con l’intelligenza artificiale siamo solo agli inizi: potete però farvi già un’idea delle sue potenzialità anche in altri settori sfogliando gli articoli che abbiamo raccolto in questa sezione del nostro sito.

Invece per tutte le notizie e gli articoli dedicati a domotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.