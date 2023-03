iPhone 15 e iPhone SE 4, Apple cambia fornitori OLED

Anche se solo pochi giorni fa si parlava di una riduzione degli ordinativi a Samsung per gli OLED degli iPhone 15, recenti problemi riscontrati da BOE sembra posticiperanno ancora un po’ i piani di Apple di ridurre la sua dipendenza dal colosso sudcoreano, nel frattempo BOE, avendo perso gli ordini iniziali degli OLED per iPhone 15 base, sembra potrà rifarsi producendo gran parte degli OLED che Apple impiegherà in iPhone SE 4 del 2024.

Un ultimo rapporto apparso in rete indica che il partner di Apple, BOE, fornirà i display OLED per iPhone SE di quarta generazione, che dovrebbe essere rilasciato il prossimo anno, mentre alcuni problemi gli avrebbero fatto perdere le commesse per iPhone 15. Secondo quanto riferito, BOE ha perso gli ordinativi iniziali di pannelli OLED destinati al modello base iPhone 15 da 6,1″ atteso a settembre a causa di problemi di produzione, con Samsung e LG che si spartiranno la maggior parte degli ordini.

In particolare, i problemi registrati da BOE avrebbero a che fare con fuoriuscite di luminosità e luce intorno alla parte del display con l’intaglio che ospita i sensori necessari per il funzionamento di Face ID e la fotocamera frontale. Come riferisce The Elec, il fornitore starebbe cercando di compensare la perdita di ordini concentrandosi sulla produzione di pannelli OLED per iPhone SE 4. Il volume dei pannelli OLED per questo prossimo smartphone entry level è stimato in circa 20 milioni nel corso del prossimo anno.

Ricordiamo che iPhone SE 4 dovrebbe utilizzare il display OLED originariamente impiegato per iPhone 13 del 2021 o iPhone 14 del 2022. Questo perché, aggiunge il rapporto, avrebbe senso per Apple scegliere la strada dell’ottimizzazione sfruttando l’inventario dei componenti, piuttosto che utilizzarne di nuove.

Dopo i primi dubbi, Apple avrebbe riavviato lo sviluppo di un iPhone SE di quarta generazione con un display OLED da 6,1 pollici e un chip 5G progettato da Apple, secondo le informazioni condivise dall’attendibile analista Ming-Chi Kuo il mese scorso. Kuo ha precisato che il nuovo iPhone SE sarà simile a iPhone 14 standard, che presenta un display OLED da 6,1 pollici con cornici più sottili dell’attuale iPhone SE, dotato invece di un display LCD da 4,7 pollici con cornici più spesse.

A seguito del rapporto su Kuo, il noto analista di display, Ross Young, ha riferito di aver sentito che iPhone SE 4 utilizzerà un pannello OLED di BOE. Il rapporto di oggi conferma queste informazioni.