Apple e Samsung, il matrimonio più infelice della tecnologia

Da anni sentiamo parlare di Apple al lavoro sulla tecnologia microLED e collaborazioni che le permetterebbero di ridurre la sua dipendenza da Samsung per gli schermi ma, per una ragione o l’altra, finora Apple non c’è mai riuscita: così la collaborazione tra i due concorrenti procede da anni in quella che ex dipendenti di Cupertino definiscono come il matrimonio più infelice del mondo della tecnologia.

Alcuni aneddoti inediti segnalati da The Information fanno luce su uno dei rapporti più complessi del settore. Nel 2017 alcuni ingegneri Apple volarono in Corea del Sud per incontrare dipendenti Samsung Display, ma il colosso allora vietò l’accesso non solo alle fabbriche ma anche negli uffici e nelle altre strutture per proteggere la propria tecnologia OLED. Così l’incontro di persona fu sostituito da una videochiamata effettuata dalla stanza dell’hotel.

Gli aneddoti risalgono ai tempi della realizzazione di iPhone X. Già allora Apple stava sviluppando la tecnologia micro LED nella speranza di poterla impiegare al posto degli OLED di Samsung, ma il progetto ha incontrato più difficoltà del previsto e la tecnologia è ancora in fase di sviluppo.

Si prevede che il primo dispositivo Apple con schermo micro LED sarà Apple Watch del 2024. In un altro caso, sempre relativo a iPhone X, un addetto alla sicurezza Apple è stato ammesso all’interno di una fabbrica Samsung in Vietnam che doveva ispezionare solo dopo aver accettato di essere scortato e di non fermarsi per osservare dettagli.

A differenza di gran parte dei fornitori Apple che si fanno carico di magazzino e costi per le parti inutilizzate, almeno in una occasione Samsung ha imposto ad Apple di farsi carico di centinaia di migliaia di schermi di MacBook inutilizzati. Il report basato soprattutto su testimonianze di ex dipendenti Apple, ma è molto probabile che nella relazione pluriennale tra Apple e Samsung sia siano verificati anche imposizioni e divieti da parte di Cupertino.

Ma anche se gli aneddoti risalgono ai tempi di iPhone X o ad alcuni anni fa la situazione non è ancora cambiata oggi. Solo la settimana scorsa si parlava di una riduzione dell’esclusiva dei display iPhone per Samsung, ma successivi problemi riscontrati da BOE hanno riportato il grosso della produzione a Samsung e LG.

Per ulteriori dettagli sul progetto a lungo termine di Apple per dotare tutti i suoi dispositivi e computer di schermi microLED rimandiamo a questo articolo di macitynet.