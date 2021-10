Fosoto LED Ring, un vero set per vlogger e creatori a 90 euro

Fosoto LED Ring è tutto quello che vi servirà per trasformare la vostra casa in un vero e proprio set per foto e video. Si tratta, in sostanza, di un anello LED super accessoriato, adatto per i creatori di contenuti. Al momento è in super offerta a circa 90 euro, direttamente a questo indirizzo.

L’anello LED offre una potenza in Lumen di4880LM, con un indice CRI pari a 95. é posizionato su un treppiede professionale, che dunque permetterà di orientare la luce al meglio. Sulla parte più bassa sono presenti due manopole per impostare il livello di luminosità, e la temperatura di colore, che può variare tra i 3200-5600K, per avere un set illuminato a luce calda o fredda, a seconda della necessità.

L’anello presenta al suo interno 300 LED, con una vita stimata di ben 50.000 ore. Non è a batteria, dunque si attacca alla presa elettrica, con l’evidente vantaggio di non doversi preoccupare dell’autonomia. Non solo, grazie alla USB integrata è possibile anche ricaricare il proprio smartphone; utile, se si pensa che molto spesso è proprio lo smartphone che si usa come camera principale da innestare sull’anello a LED.

All’interno della confezione che si riceverà a casa anche una pratica borsa per trasportare tutta l’attrezzatura da un luogo all’altro. Si tratta di una lampada di medie dimensioni, da 14 pollici, dunque in grado di illuminare senza problemi il soggetto che si pone davanti.

Ovviamente, è studiato per accogliere, oltre che gli smartphone, anche camere tradizionali, grazie all’attacco a vite standard, dove poter avvitare un qualsiasi stand o morsetto.

Oltre che per vlogger e creatori di contenuti può essere anche un valido alleato per alcuni professionisti che hanno necessità di avere una forte luce sul soggetto; si pensi, ad esempio, ad uno studio di tatoo, ma anche per i truccatori, i pittori, o semplicemente per scattare foto da catalogo ad oggetti illuminati.

Fosoto LED Ring si acquista direttamente a questo indirizzo in offerta a circa 90 euro.