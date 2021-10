Ecco Il dock per la diagnostica di Apple Watch Series 7

Negli Apple Watch Series 7 non c’è più la porta diagnostica sotto il cinturino, una porta che sugli altri modelli consente ai tecnici Apple di effettuare diagnosi usando una strumentazione dedicata. Sui nuovi Apple Watch è ad ogni modo presente un nuovo modulo che abilita il trasferimento dei dati wireless nella banda 60,5GHz e che viene attivato soltanto quando l’Apple Watch è collocato su un dock magnetico proprietario con un corrispondente modulo 60,5GHz, un accessorio pensato per solo uso interno da parte di Apple.

Questo modulo era già noto da settembre, scovato in alcuni documenti che Apple ha depositato presso l’FCC (Federal Communications Commission, la Commissione federale delle comunicazioni degli Stati Uniti). Nella documentazione presentata alla FCC non era chiaro come si presentasse il Dock dedicato ma l’organismo di regolamentazione brasiliano Anatel ha approvato i modelli di Apple Watch Series 7 e da questa è possibile vedere il dock che Apple sfrutta internamente per effettuare diagnosi.

A rivelare questi nuovi dettagli è stato il sito brasiliano MacMagazine. Il dock di Apple in questione si compone di due pezzi, uno che ospita un alimentatore con base magnetica e l’altra l’orologio (dopo avere staccato il cinturino). Apple sfrutta probabilmente il dock in abbinamento a qualche software interno in grado di attivare varie funzionalità e verificare il corretto funzionamento dell’orologio.